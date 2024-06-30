影／國道1號私刑砸雞蛋教訓擋路車？ 警方將辦公共危險

國道1號汐五高架日前有1名女子開車被質疑占用內側車道，高速行駛中竟遭旁車扔雞蛋砸在擋風玻璃影響視線、比中指汙辱再超車到前方示威。警方接獲檢舉及提告，除將告發交通違規，並依公共危險、公然侮辱、毀損罪嫌究辦。

事發於28日晚間10時許，1名29歲女子開車搭載68歲母親返家途中，行駛汐五高架北向內側車道，約在圓山、濱江路段遭旁邊1輛白色outlander休旅車扔擲不明物品砸在車頂上，她嚇到放慢車速，對方也跟著減速伴行在右前方，伸手出窗外比中指。後來又扔出1顆雞蛋，直接砸在她的擋風玻璃上，再超車到她前方。

女子事後直接到國道公路警察局提告公共危險、公然侮辱、毀損罪嫌，警方檢視行車記錄影像，認為outlander的駕駛已違反道路交通管理處罰條例第33條，行駛中向車外丟棄物品或廢棄物、以及變換車道未保持安全間隔距離，2個項目個別開單告發，各可處3千以上6千元以下罰鍰。另涉刑案部分，後續通知當事人到案說明，警詢後依法移送地檢署偵辦。