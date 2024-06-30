台中「抓酒駕戰神」考上警大 曾親睹慘劇下定決心

台中市第二警分局文正所警員施睿青，從警15年熱情不減，曾因親睹酒駕車禍慘劇，立定抓酒駕的決心，今年以來已抓38件酒駕，過去抓酒駕也不手軟，被同事封為「抓酒駕戰神」，施近期考上警大，分局同事、長官期許他更上一層樓。

第二警分局表示，42歲的施睿青從2008年透過基層特考成為警察，從警15年，因施在執勤時曾親眼目睹酒駕案件，造成家庭破碎的遺憾，及酒駕駕駛人因怕遭員警查緝，竟企圖駕車衝撞員警的脫序行為，對酒駕行為深惡痛絕，過去施抓酒駕成績斐然，今年迄今已有38件抓酒駕績效。

二分局指出，除了日常的職責外，施在工作之餘還不忘進修，提升自己的專業能力，憑藉著堅定的毅力與不懈的努力，成功考取中央警察大學113學年度學士班二年制技術系刑事警察學系。