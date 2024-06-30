聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中「抓酒駕戰神」考上警大 曾親睹慘劇下定決心
台中市第二警分局文正所警員施睿青，從警15年熱情不減，曾因親睹酒駕車禍慘劇，立定抓酒駕的決心，今年以來已抓38件酒駕，過去抓酒駕也不手軟，被同事封為「抓酒駕戰神」，施近期考上警大，分局同事、長官期許他更上一層樓。
第二警分局表示，42歲的施睿青從2008年透過基層特考成為警察，從警15年，因施在執勤時曾親眼目睹酒駕案件，造成家庭破碎的遺憾，及酒駕駕駛人因怕遭員警查緝，竟企圖駕車衝撞員警的脫序行為，對酒駕行為深惡痛絕，過去施抓酒駕成績斐然，今年迄今已有38件抓酒駕績效。
二分局指出，除了日常的職責外，施在工作之餘還不忘進修，提升自己的專業能力，憑藉著堅定的毅力與不懈的努力，成功考取中央警察大學113學年度學士班二年制技術系刑事警察學系。
第二警分局長周俊銘說，施的表現給予高度評價，並鼓勵所有警員學習其精神，隨時進修和自我充實。他期望施員畢業後能將所學應用於實際工作中，為警政工作繼續貢獻心力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言