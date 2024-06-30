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桃園員警延宕13件民眾報案 懲戒法院判休職半年

中央社／ 台北30日電

桃園警察局丁姓員警，未將13件民眾報案的刑事案件陳報分局進行後續偵處，均超過1年，桃園市政府移送懲戒。懲戒法院認為丁姓員警違反職務義務，判決休職6個月，可上訴。

判決指出，丁姓員警於桃園市警察局桃園分局青溪派出所服務期間，於民國111年5月19日受理陳姓民眾報案稱遭人徒手毆傷案件。陳姓民眾因為遲未接獲法院開庭通知，向青溪派出所詢問，才發現丁姓員警尚未將案件陳報，且相關筆錄卷資已遺失。

陳姓民眾去年6月間向桃園地檢署告發丁姓員警廢弛職務及湮滅刑事證據罪，丁姓員警才將案件陳報桃園分局辦理，桃園分局並將丁姓員警函請桃園地檢署偵辦。檢方後來因為本案不符合刑事犯罪，將丁姓員警不起訴確定。

桃園分局擴大清查丁姓員警受理案件陳報紀錄，發現丁男於青溪派出所服務期間，另有12件刑事案件未依規定陳報分局進行後續偵處，除陳姓民眾所報傷害案延宕計1年1月外，其餘延誤達1年以上，也有長達2年者。桃園市政府將丁男移送懲戒。

懲戒法院指出，有關警員受理報案的作業程序，依據內政部警政署「受理刑案報案作業程序」規定，案件應該在24小時內陳報分局偵查隊。另依刑案紀錄表作業規定第22點規定，受理員警於24小時內書面填報發生紀錄1份，經所屬單位主管核章，並送分局偵查隊。

懲戒法院認為，丁姓員警所為嚴重影響報案民眾權益，危害社會治安，且延誤刑事案件後續偵處，妨礙真實之發現，足使公眾喪失對其職位之尊重及信賴，並損害政府機關之信譽與形象。

懲戒法院審酌丁姓員警於服務機關調查時坦認違失，及任職期間的職務表現，判決丁姓員警休職，期間6月。全案可上訴。

桃園 職位 警察

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