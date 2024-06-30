海巡上尉玩到督察妻 激戰數回...單位調查訪談全認了

海巡署某單位督察發現同單位上尉學弟追求他的趙姓妻子，趙女不僅和學弟外出，甚至發生多次性行為，督察抓包妻子出軌後，氣得對學弟提告索賠50萬元，簡易庭法官判學弟應賠38萬元，學弟不服上訴，上訴審法官仍認定學弟侵害學長配偶權，維持原判決確定。

判決指出，督察和上尉學弟都任職同一海巡單位，督察和妻子趙女結婚6年，夫妻育有1子1女。前年1月間，上尉學弟因緣認識趙女，明知道趙女是督察之妻，仍展開熱烈追求。

從認識起至同年6月止，趙女和上尉至少在高雄租屋處發生3次關係，還曾留在家裡過夜，事後督察發現妻子出軌同事，氣得向分署長信箱陳情，上尉為了不讓督察追究，還自行打印悔過書認錯。

督察不滿，認為上尉明知道趙女是她妻子，卻私下挑撥夫妻感情，還發生關係，對上尉提告索賠50萬元。

上尉則反駁，稱悔過書是為了不讓督察追究才會寫下，他是在協調督察跟妻子的感情糾紛；上尉還列舉與趙女的5次會面，稱5次都沒有發生關係，都是在聽趙女訴苦、陪她聊天。

但橋頭地院簡易庭審理時，趙女卻坦承跟上尉共赴汽車旅館，還坦承跟上尉發生過關係，「可能是覺得老公都出軌了，身體已經不重要」。

法官認為，上尉在內部調查時，承認曾與趙女在租屋處發生兩次關係，並於督察質問時，坦承自己跟趙女行為，並跟督察致歉，調查內容與趙女說法大致雷同，判上尉應負損害賠償責任，賠償學長38萬元。

上尉敗訴後不服，上訴堅稱他並未跟趙女發生過關係，會上摩鐵，是趙女怕在家遇到丈夫可能會遭施暴，但兩人在摩鐵內也沒怎樣。

不過，橋院合議庭認為，趙女已坦承曾跟上尉發生過關係，上尉也在內部訪談時，坦承在趙女租屋處發生過性行為，且督察與上尉學弟協調時，上尉的母親也在場，並積極承認督察指控的事實，事後並撰寫悔過書。