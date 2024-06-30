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影／伊拉克夫妻3口台中遇死劫 這路口7月1日科技執法

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中豐原客運陳姓司機前年開公車時貿然左轉，輾斃走斑馬線李姓女子、1歲兒子，僅伊拉克籍季姓丈夫倖存，外界關心行人路權議題，台中市警局在7月1日起將針對21處路口設置科技執法，其中伊拉克家庭遭遇死劫的路口，也有設置科技執法設備，明天上路。

第二警分局表示，有鑒於前年該起伊拉克異國婚家庭的死亡車禍，北區學士路與英才路設置科技執法設備，明天7月1日上路，針對針對「闖紅燈」、「未停讓行人」、「未依規定兩段式左轉」、「違規停車偵測取締」等態樣違規進行取締，民眾不想荷包失血，就要養成遵守道路交通規則的習慣。

台中市警局、交通局、工務局等相關單位，先前於英才路與學士路口多次辦理會勘，研商交通安全改善方案，該路口已實施「行人穿越道退縮」、「設置行人專用時向」，且「加強夜間照明」等多項改善措施，交通事故已有顯著改善。

台中市警局也在該路口建置多功能科技執法設備，針對交通肇因對症下藥，藉由自動化辨識違規行為，達成交通順暢及降低事故目的。

第二警分局強調，設置科技執法設備目的不是要開出罰單，而是希望行經該路口的駕駛人能遵守相關交通規則，避免僥倖心態，以降低事故發生。為了加強宣導科技執法措施，第二分局也特別製作影片宣傳，民眾可以透過分局臉書粉絲專頁「臺中市警第二分局波麗士」觀看並分享給親友知道，避免荷包失血更保障交通安全。

台中豐原客運陳姓司機前年開公車時貿然左轉，輾斃走斑馬線李姓女子、1歲兒子，僅伊拉克籍季姓丈夫倖存，引發社會討論「行人地獄」話題，屬矚目案件，一審依過失致死罪，判陳1年4月徒刑，2審因陳承諾賠償100萬元給家屬達成和解，2審宣告陳緩刑5年，緩刑期間依調解條件支付賠償金。

台中市英才路、學士路口設置科技執法設備，7月1日上路開罰。圖／第二警分局提供
台中市英才路、學士路口設置科技執法設備，7月1日上路開罰。圖／第二警分局提供
台中市英才路、學士路口設置科技執法設備，7月1日上路開罰。圖／第二警分局提供
台中市英才路、學士路口設置科技執法設備，7月1日上路開罰。圖／第二警分局提供

伊拉克 科技執法 行人地獄

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