聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑道聯手coser小網紅 假投資詐騙3千萬

聯合報／ 記者曾伯愷／新北報導

蘆洲警方這月26日兵分多路，逮捕以周男（圖）為首的詐騙集團7人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方這月26日兵分多路，逮捕以周男（圖）為首的詐騙集團7人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

蘆洲警方破獲詐騙集團，逮捕7人其中驚見coser小網紅綽號屁屁的林女也在內。圖／翻攝林女IG
蘆洲警方破獲詐騙集團，逮捕7人其中驚見coser小網紅綽號屁屁的林女也在內。圖／翻攝林女IG

以天道盟分子周男為首的詐騙集團，涉冒用理財名人夏韻芬投資網站，詐取賴姓女子現金、黃金共計逾三四四四萬元，新北市蘆洲警方獲報追查，本月廿六日兵分多路於台北、台南、桃園逮捕周男在內共七人，其中赫見coser小網紅林女在內，詢後依加重詐欺、組織與洗錢等罪移送地檢署偵辦。

據了解，周男（卅四歲）是天道盟環南會成員，他涉及假冒夏韻芬網站，透過臉書以「夏韻芬投資理財」網頁連結，詐騙不知情民眾投資。今年三月，蘆洲一名賴姓女子透過臉書廣告點擊連結，加入投資群組。

對方誆以理財名人夏韻芬誘使賴女投資，賴女不疑有他，前後兩次以面交方式，交付詐團成員現金一三五萬元、黃金十三點五公斤（市價三三○九萬），直到日前友人提醒賴女，「要拿錢面交投資都是假的」，賴女才知網站是假冒，氣得報警處理。

蘆洲警方組成專案小組，報請新北地檢署指揮偵辦，日前搜索拘提周男等七人到案，查扣不法所得近十萬元與其他手機等證物，其中coser小網紅、綽號屁屁的林女也是詐團成員。

理財 詐騙集團

延伸閱讀

影／天道盟黑幫冒名夏韻芬假投資詐3千萬 赫見Coser小網紅「屁屁」

兩國中生為網紅導覽破百萬點閱 社區爆乳圖紅了！市長頒獎表揚

曾拍電影、被搜出持8.5公斤毒品 網紅宮廟「主委」遭聲押

高雄網紅主委志淵涉毒遭逮…曾拍電影飾「GN」 網酸這下NG了

相關新聞

反滲透 調查局長裁示嚴審參訪團

新任調查局長陳白立廿八日首度主持擴大局務會議，全省外勤處站首長列席與會，陳白立在會議中裁示，調查局是情治機關，應嚴加審查...

國軍抗彈護具採購弊案涉案人員遭法官請回 桃檢：認事用法不當提抗告

國防部採購防彈背心等抗彈護具要求「抗彈纖維布｣必須為台灣製，卻有得標廠商以低價大陸製品交差了事，桃園地檢署日前趁某廠商欲...

警方筆錄程序有瑕疵 涉毒男逃過勒戒

洪姓男子被南投警方帶回驗尿呈毒品陽性反應，一審被裁定送觀察勒戒，洪男不服抗告控訴警方執法不當。二審調閱警方作筆錄影像，發...

1雇員涉貪交保 竹市府：主動函送偵辦

新竹市交通處27日上午遭廉政署、新竹地檢署搜索，帶走承辦交通改善工程的陳姓約雇人員，陳與相關廠商訊後以20萬元交保。新竹...

調查局追國安竊密 下月設中壢站

桃園市升格六都後，近年商業與科技發展蓬勃，為防制境外勢力滲透與竊密，調查局決定在桃園市調查處下新增中壢站，以因應桃園南區...

黑道聯手coser小網紅 假投資詐騙3千萬

以天道盟分子周男為首的詐騙集團，涉冒用理財名人夏韻芬投資網站，詐取賴姓女子現金、黃金共計逾三四四四萬元，新北市蘆洲警方獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。