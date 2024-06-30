黑道聯手coser小網紅 假投資詐騙3千萬

蘆洲警方這月26日兵分多路，逮捕以周男（圖）為首的詐騙集團7人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

蘆洲警方破獲詐騙集團，逮捕7人其中驚見coser小網紅綽號屁屁的林女也在內。圖／翻攝林女IG

以天道盟分子周男為首的詐騙集團，涉冒用理財名人夏韻芬投資網站，詐取賴姓女子現金、黃金共計逾三四四四萬元，新北市蘆洲警方獲報追查，本月廿六日兵分多路於台北、台南、桃園逮捕周男在內共七人，其中赫見coser小網紅林女在內，詢後依加重詐欺、組織與洗錢等罪移送地檢署偵辦。

據了解，周男（卅四歲）是天道盟環南會成員，他涉及假冒夏韻芬網站，透過臉書以「夏韻芬投資理財」網頁連結，詐騙不知情民眾投資。今年三月，蘆洲一名賴姓女子透過臉書廣告點擊連結，加入投資群組。

對方誆以理財名人夏韻芬誘使賴女投資，賴女不疑有他，前後兩次以面交方式，交付詐團成員現金一三五萬元、黃金十三點五公斤（市價三三○九萬），直到日前友人提醒賴女，「要拿錢面交投資都是假的」，賴女才知網站是假冒，氣得報警處理。

蘆洲警方組成專案小組，報請新北地檢署指揮偵辦，日前搜索拘提周男等七人到案，查扣不法所得近十萬元與其他手機等證物，其中coser小網紅、綽號屁屁的林女也是詐團成員。