調查局追國安竊密 下月設中壢站

調查局長陳白立日前發布首波人事，替調查局重返緝毒戰場埋下伏筆。圖為他廿八日出席調查局無人機大賽。圖／調查局提供 桃園市升格六都後，近年商業與科技發展蓬勃，為防制境外勢力滲透與竊密，調查局決定在桃園市調查處下新增中壢站，以因應桃園南區國安維護任務，預計七月十日舉行揭牌，法務部長鄭銘謙與調查局長陳白立將親自到場主持。

調查局日前發布一波簡任正副處長、站主任人事名單，牽動七十六人調升或平調，包括新增的中壢站在內，目前全省還有十五個站主任缺額待補，人事作業正進行中，近期將公布第二波人事。

據了解，桃園地區縣市合併後，幅員遼闊，調查局桃園處外勤設有桃園站與機場站，另有辦案的機動站，其中桃園站負責北區情蒐，機場站旗下的中壢組負責南區，但機場站長年駐點桃園機場，每日光蒐報國門情資與緝私業務就很繁忙，僅有五人的中壢組要兼顧南區非易事。

桃園南區包括中壢、楊梅、平鎮、觀音、新屋，人口數破百萬，中壢區人口就有四十萬，包括陸軍總部、中科院、核研所等重要軍事與關鍵設施，都在中壢組管轄，另有七間大學專校，機敏性不可言喻。調查局考量南區戰略特性，決定擴充中壢站，設正副站主任各一人，底下有中壢組與平鎮組，員額十五人。

陳白立上任後日前發布首波人事，亮點除國家安全維護處副處長葉麗卿原地調升處長外，台中市調查處機動工作站主任周至誠調派基隆市調查站主任、花蓮縣調查站主任趙振宇調派毒品防制處副處長，替調查局重返緝毒戰場埋下伏筆。

調查局自爆發航基站前組長徐宿良盜賣毒品案後，關務署不少毒品情資都移由刑事局處理，讓調查局過往引以為傲的緝毒業務元氣大傷，近年大宗海上毒品走私多由刑事局破獲，反觀調查局查緝巨量毒品案相對減少許多。

賴清德總統宣示要打擊「黑金槍毒詐」，陳白立上任時強調，毒品是社會是亂源，敗壞社會秩序，一定要溯源清剿，顯示調查局重返緝毒戰場決心。緝獲大宗毒品除了靠精準情資，「決定執行時機才是關鍵」，周至誠與趙振宇人格特質與歷練，是脫穎而出重要原因。