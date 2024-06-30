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1雇員涉貪交保 竹市府：主動函送偵辦

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導

新竹市交通處27日上午遭廉政署、新竹地檢署搜索，帶走承辦交通改善工程的陳姓約雇人員，陳與相關廠商訊後以20萬元交保。新竹市府表示，陳辦理2021年工程採購時涉貪遭檢舉，市府主動函送偵辦；陳有土木工程背景，在市府工作20年，承辦新竹車站等工程。

新竹市長高虹安表示，去年初收到民眾檢舉，即交辦政風處查辦，調查後移送檢調；市府會全力配合司法調查，希望調查告一段落後，案情能盡快水落石出。

新竹市政風處說明，市長去年接獲民眾匿名檢舉，交通處陳姓約雇人員辦理2021年維護工程採購案，涉有貪瀆不法，政風處調查後，去年6月由高虹安簽准同意，函送法務部廉政署偵辦，此案屬市府主動調查案件。

據了解，陳姓約雇人員已在新竹市府工作20年，具有土木工程相關背景，承辦多項交通改善工程，包含新竹車站周邊多項改善工程，例如後站交通動線改善、站前廣場改善工程；廉政署前來搜索前，已多次向交通處索取相關資料。

陳姓約雇人員被廉政官帶走約談後，送往新竹地檢署複訊。檢察官認定陳姓約雇人員涉犯貪汙治罪條例罪嫌重大，向新竹地方法院聲請羈押禁見，經法院裁定，陳姓約雇人員及高姓友人、林姓廠商等3人，均以20萬交保。

新竹地檢署表示，陳姓公務人員涉嫌圖利、受賄，專案小組27日即持法院搜索票搜索14處地點，並傳喚通知12名涉案人到案說明。

廉政署 高虹安

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