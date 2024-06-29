國軍抗彈護具採購弊案涉案人員遭法官請回 桃檢：認事用法不當提抗告
國防部採購防彈背心等抗彈護具要求「抗彈纖維布｣必須為台灣製，卻有得標廠商以低價大陸製品交差了事，桃園地檢署日前趁某廠商欲搭機出境之際，南北發動大規模搜索，昨晚訊後向法院聲押軍備局林姓上校科長及3業者未果，法官調查後，將4人均裁定請回，桃園地檢署晚間直指院方裁定認事用法不當，對此提起抗告。
桃園地檢署襄閱主任檢察官康惠龍說明，本署檢察官指揮法務部調查局桃園市調查處，偵辦國防部軍備局抗彈護具採購案件，於本月28日凌晨，經檢察官訊問後，認林姓上校科長及業者等4名被告涉犯貪污治罪條例、政府採購法、詐欺等罪嫌，向法院聲請羈押並禁止接見，經檢察官蒞庭論述，法院於昨日夜間，以無管轄權為由，駁回聲請，檢方認為院方的裁定認事用法有不當之處，提起抗告。
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