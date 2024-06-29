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他5度帶小女友上摩鐵 還放閃投宿520號房下場慘

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

楊男5度帶小女友上摩鐵，還放閃投宿520號房，小女友父親發現後報警處理，法官認他對於未滿14歲女子性交共5罪，各處3年4月，應執行3年10月。圖／本報資料照
楊男5度帶小女友上摩鐵，還放閃投宿520號房，小女友父親發現後報警處理，法官認他對於未滿14歲女子性交共5罪，各處3年4月，應執行3年10月。圖／本報資料照

楊姓男子透過交友軟體認識小女友，兩人發展迅速，成了男女朋友，去年底帶小女友上摩鐵，還選擇「520」號房，放閃「我愛你」，且於一周內5次發生性行為，小女友父親發現後報警處理，楊坦承犯行，法官認他對於未滿14歲女子性交共5罪，各處3年4月，應執行3年10月，可上訴。   

楊於審理時坦承不諱，與小女友證述情節相符，並監視器錄影畫面、旅客住宿登記資料表及IG對話紀錄擷圖等佐證，事證明確。

據調查，楊於去年11月7日至10日內，帶小女友上同間摩鐵，多選擇「520」號房投宿，5次發生性行為。法官認他明知女方未滿14歲，所犯5罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。

台南地院審酌，楊明知女友為未滿14歲，身體及心智之發展均未臻成熟，隱瞞自己的年齡與她交往，並為一逞私慾，與她發生性行為，對於其身心健康與人格發展均有不良影響。楊於審理中已坦承犯行，及其家庭經濟狀況等一切情狀，分別依法量處其刑。

兒少法 性行為 摩鐵

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