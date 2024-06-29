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「抗彈纖維布｣爆採購弊案 上校及廠商4人檢方聲押…法官請回

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

國防部軍備局驚傳採購弊案，桃檢指揮市調處兵分多路南北大搜索，帶回軍備局承辦上校及多名廠商，昨晚複訊後向法院聲請羈押上校及3名業者，法官調查後將4人皆諭令請回，檢方正研擬抗告。記者陳恩惠／攝影
國防部軍備局驚傳採購弊案，桃檢指揮市調處兵分多路南北大搜索，帶回軍備局承辦上校及多名廠商，昨晚複訊後向法院聲請羈押上校及3名業者，法官調查後將4人皆諭令請回，檢方正研擬抗告。記者陳恩惠／攝影

國防部為提升戰鬥個裝產能，籌購用於頭盔、戰鬥背心、抗彈板的抗彈纖維布，卻驚傳有得標廠商涉嫌以大陸製品充數，桃園地檢署日前接獲檢舉，在該名廠商欲出境前，兵分多路發動大規模搜索行動，複訊後昨晚依違反政府採購法等罪向桃園地院聲押軍備局綜合事務處理科林姓上校及3名廠商，法官訊問後將4人皆裁定請回，對此，檢方正研議是否提出抗告。

桃園地檢署本月27日指揮調查局桃園市調處展開大動作搜索，南北同步搜索國防部軍備局局本部、軍備局第205廠及得標廠商公司、相關人員住處，約詢採購相關人員後，帶回負責承辦國防採購的軍備局綜合科林姓上校科長與參與決標的多名業者進行複訊，初步了解疑似與「抗彈纖維布」的採購涉弊有關，由於事涉國防軍事機密，檢方相當低調且不願證實。

據悉，檢舉內容指出，國軍的相關採購案中，要求「抗彈纖維布」須為台灣製，詎料，得標廠商卻為了降低成本，涉嫌以比低於市價、便宜三分之一的陸製品交差了事，同時懷疑軍方驗收流程涉嫌放水。

桃檢調查偵辦後，近日發現涉案廠商恐得知東窗事發正欲出境逃逸，緊急指揮市調處在桃園國際機場攔截，並針對涉案人等的住居處、辦公處所發動大規模搜索行動，昨晚複訊後，認為林姓上校與3名業者供詞兜不攏，以涉嫌勾串、滅證及逃亡之虞，依違反政府採購法等罪向法院聲請羈押禁見，但未獲准。

台灣製 國防部 桃園

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