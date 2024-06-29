影／宜縣議員油漆店常遇男拿商品辦退款 這次退原漆才被識破是賊

宜蘭44歲商姓男子去年曾經到1間油漆店偷竊砂紙機，再返回店中佯稱退貨詐取財物，日前故技重施，但偷到沒在販售的原漆，遭店員識破報警送辦。該油漆店恰巧是縣議員林錫明經營，他直呼太可惡，這種慣犯一定要繩之以法。

林錫明在宜蘭市區經營油漆店，本月24日接到店員通報，有1名男子拿著商品到櫃檯要求退貨，店員檢查商品，卻發現該商品不是一般油漆，而是尚未攪拌過的「原漆」，一般而言根本不會拿出去販售，疑惑之下詢問對方如何購得，該男子未明確回答就離開，不久卻又攜帶其他的油漆商品來退貨。

店員越來越懷疑，要求男子出示估價單或發票等購買證明，男子立刻逃出店外。林錫明接獲通知回到店中，與店員一起調閱監視器，發現該男已不是第一次，去年9月就曾偷取砂紙機退款近5000元，之後又多次用同樣的方式偷油漆退款；是可忍孰不可忍，林錫明立刻報警。

警方獲報後調閱監視器循線逮人，懷疑涉案男子是商男，向法院聲請搜索票，昨日到商男家中逮人；據悉，商男在警詢過程中坦承偷竊油漆並到店內退貨，供稱是因為缺錢才想到這樣的手段。警方詢後依涉犯竊盜罪嫌，移請地檢署偵辦。