聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／宜縣議員油漆店常遇男拿商品辦退款 這次退原漆才被識破是賊
宜蘭44歲商姓男子去年曾經到1間油漆店偷竊砂紙機，再返回店中佯稱退貨詐取財物，日前故技重施，但偷到沒在販售的原漆，遭店員識破報警送辦。該油漆店恰巧是縣議員林錫明經營，他直呼太可惡，這種慣犯一定要繩之以法。
林錫明在宜蘭市區經營油漆店，本月24日接到店員通報，有1名男子拿著商品到櫃檯要求退貨，店員檢查商品，卻發現該商品不是一般油漆，而是尚未攪拌過的「原漆」，一般而言根本不會拿出去販售，疑惑之下詢問對方如何購得，該男子未明確回答就離開，不久卻又攜帶其他的油漆商品來退貨。
店員越來越懷疑，要求男子出示估價單或發票等購買證明，男子立刻逃出店外。林錫明接獲通知回到店中，與店員一起調閱監視器，發現該男已不是第一次，去年9月就曾偷取砂紙機退款近5000元，之後又多次用同樣的方式偷油漆退款；是可忍孰不可忍，林錫明立刻報警。
警方獲報後調閱監視器循線逮人，懷疑涉案男子是商男，向法院聲請搜索票，昨日到商男家中逮人；據悉，商男在警詢過程中坦承偷竊油漆並到店內退貨，供稱是因為缺錢才想到這樣的手段。警方詢後依涉犯竊盜罪嫌，移請地檢署偵辦。
林錫明說，他經營油漆店都是以服務民眾至上為原則，相信消費者的誠信，店員也是採取輪班制，商男每次盜竊退貨的店員不同，才會一直沒發現；這類慣犯非常可惡，一定要繩之以法，絕不能姑息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言