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高雄做網拍三寶爸虐死新生兒判11年 查出次子也受虐再判10個月

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

林姓男子虐死小兒子，再查出2兒子也曾受虐，高雄地方法院判有罪。圖為高雄地院。記者林保光／攝影
林姓男子虐死小兒子，再查出2兒子也曾受虐，高雄地方法院判有罪。圖為高雄地院。記者林保光／攝影

原本做網拍生意的林姓男子育3名兒子，因小孩吵鬧，將出生40天的小兒子打死，案發後，社會局介入，發現2兒子也曾在出生3個月遭他虐打，高雄地方法院依成年人故意對兒童犯傷害罪，再判他10月徒刑。全案可上訴。

判決指出，林姓男子與賴姓妻子生育3名兒子，2022年7月間，小兒子只是剛出生40多天的嬰兒，因受傷無呼吸心跳送醫，經醫護人員發現身上有新舊傷，立即向社會局通報疑似兒虐，後來小兒子不治，林因此被捕。

林原本否認虐嬰，稱嬰兒翻身自床上摔落，遭羈押後，直到法醫驗屍報告出爐，報告顯示男嬰死因為顱骨骨折、腦壓過高，且肋骨、手骨、顱骨有曾骨折癒合，臀部還有褥瘡，確認男嬰生前確實遭虐，林才改口坦承虐嬰。一審以傷害致死罪判決8年10月，二審改依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，判林11年徒刑。

後來社會局安置林的2個兒子，檢查發現2兒子左側肋骨也曾有多處骨折，4根肋骨已結骨痂，認為2兒子在出生3個月大時受虐，訴請檢方偵辦。林在法院審理時坦承犯行，經合議庭依成年人故意對兒童犯傷害罪，再判10月徒刑。

傷害罪 骨折

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