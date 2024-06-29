新竹市府遭搜索...1僱員涉貪交保 市府：主動調查3年前舊案
新竹市府交通處傳出27日上午遭到廉政署會同新竹地檢署人員搜索，並且帶走一名負責承辦多項交通改善工程的陳姓約僱人員並以20萬元交保。疑似該陳姓約僱人員辦理民國110年維護工程採購案時涉貪而遭人檢舉，市府今回應「本案屬市府主動調查案件、尊重司法調查」。
新竹市府政風處說明，去年新竹市長高虹安剛上任時，即接獲民眾匿名檢舉交通處陳姓約僱人員辦理110年維護工程採購案時涉有貪瀆不法，政風處調查後，於去年6月由高市長簽准同意，函送法務部廉政署偵辦，屬市府主動調查案件。
據了解，該名陳姓約僱人員已在新竹市府工作20年，具有土木工程相關背景，承辦多項交通改善工程，其中即包含新竹車站周邊多項改善工程，如後站交通動線改善、站前廣場改善工程，且廉政署前來搜索前，已多次向交通處索取相關資料。
新竹市府回應，會尊重司法調查結果，至於具體案情，因目前處於偵查階段，市府將遵守偵查不公開原則，共同維護法治。
陳姓約僱人員被廉政官帶走約談後，送往新竹地檢署複訊。昨凌晨檢察官認定陳姓約僱人員涉犯貪汙治罪條例罪嫌重大，向新竹地方法院聲請羈押禁見，昨天下午經法院裁定，陳姓約僱人員及高姓友人、林姓廠商等3人均以20萬交保。
新竹地檢署表示，陳姓公務人員涉嫌圖利、受賄，專案小組27日即持法院搜索票搜索14處地點，並傳喚通知12名涉案人到案說明。
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