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「阿邦師」公司盜用LV著作判罰3萬 經非常上訴遭撤銷

中央社／ 台北29日電

「阿邦師集團」負責人李正邦侵害著作權案，李正邦死亡獲判不受理，公司被依商標法判罰3萬元，檢察總長認為法院適用法則不當，提起非常上訴，案經最高法院撤銷判決，發回更審。

判決指出，以李正邦為首的「阿邦師集團」，自詡提供精品鑑定服務，精通法商路易威登馬爾悌耶（LV），為推展二手精品銷售，製作「LV防偽鑑定書」等書籍、「LV防偽密笈十大絕招」宣傳卡、「國際奢侈品鑑定師Level1」課程教材。

臉書（Facebook）「阿邦師粉絲團」張貼精品拍賣會宣傳海報，甚至在集團桃園尊爵店鐵門使用LV商品圖片，包括書籍、卡片、教材、海報、鐵門裝飾都使用LV委由專業攝影師拍攝的照片，已侵害著作權。LV報警提告，全案曝光。

由於李正邦於一審高雄地方法院審理期間死亡，法院依刑事訴訟法規定判決公訴不受理；至於法人「阿邦師股份有限公司」部分，一審高雄地院依違反商標法侵害商標罪，判處罰金新台幣3萬元確定。

最高檢察署認為，侵害商標罪無處罰法人的規定，原判決顯有適用法則不當的違誤，因此由檢察總長刑泰釗提起非常上訴。

最高法院指出，檢察官起訴認定阿邦師公司有違反著作權法的犯罪事實，原判決誤用商標法而科處罰金，有法令矛盾的違誤，也有未受請求事項予以判決的違法，且對阿邦師公司不利，因此撤銷此部分判決，發回高雄地院更審。

LV 檢察總長 法人

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