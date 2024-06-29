陸女做「樓鳳」被抓 出示同鄉居留證照片…傳訊對不起也沒用

陸籍何姓女子在台中賣淫被抓，出示手機內同鄉女子居留證照片，冒名供警登錄、應訊，法官審結後依偽造署押罪判她2個月徒刑，得易科罰金。示意圖／取自ingimage

大陸籍何姓女子在台中賣淫被抓，出示手機內同鄉女子居留證照片，冒名供警登錄、應訊，她為此過意不去，做完筆錄後急急傳訊給同鄉道歉「我剛剛跟一個人在開房被抓了，我盜用了你的證件」，但同鄉認為清白被毀憤而報警，還告她竊盜，法官審結後依偽造署押罪判她2個月徒刑，得易科罰金，至於竊盜部分，因無證據判無罪。

判決書指出，台中警方2022年8月10日下午4點多，持搜索票，在一處飯店式公寓某房中當場查獲何姓女子與男客性交易，當時她為逃避警方查緝，出示手機內翻拍的雷姓女子中華民國居留證供警查證，被帶回西屯派出所時，還冒名應訊，冒簽姓名。何女晚上7點多做完筆錄後覺得對人不起，有些後悔，晚上9點多用微信傳訊給雷女，「對不起，我剛剛跟一個人在開房被抓了，被抓到第六分局，我盜用了你的證件」。

雷女大怒，想起2022年4月間發現放在皮包內的居留證、汽車駕照、健保卡、往來台灣通行證等不翼而飛，她也不知是掉了或是誰偷的，還去補辦，沒想到隔了4個月後，何女傳訊告知她盜用證件，她因此報警告竊盜。不過，何女否認竊盜，供稱2022年2、3月間，去雷女住處作客，只趁雷女不注意，用手機翻拍放在櫃子上的居留證，並沒偷走。

法官審理，見警查獲報告中有記載當時查獲妨害風化案件，何女以手機出示居留證照片供查證，由於未查獲居留證正本，加上事隔數月雷女才發現證件遺失，距何女至雷家作客已有相當時日，期間有無他人到家裡或雷女有無將證件攜至他處均不得而知，無法證明是何女竊盜。至於何女冒名應訊造成檢警登載當事人人別資料錯誤，並妨害主管機關裁罰的正確性，恐使遭冒名的人受裁罰，審酌雷女並無和解意願，依偽造署押罪判刑2個月。此案仍能上訴。