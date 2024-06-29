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慣竊九份民宿偷2冰棒30元 重判等同罰18萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

新北市瑞芳區林姓男子去年9月潛入九份一家民宿，偷走2支共價值30元冰棒，女老闆撞見喝止不聽，仍暗藏冰棒逃逸。因林男是累犯，法官依侵入現有人居住建築物加重竊盜罪，日前判處林男有期徒刑6月，可易科罰金，如以1000元折算1日，等同於要罰18萬元。

基隆地院判決書指出，林男（56歲）於民國109年因竊盜及毒品案件，基隆地方法院分別判處有期徒刑8月、7月、7月及2次6月有期徒刑，應執行有期徒刑2年5月確定，於109年1月14日入監執行，自109年3月6日起算，於112年1月9日縮短刑期執行完畢。

林男出獄後仍不知悔改，出獄才1年多，去年7月12日下午5時52分許，侵入瑞芳九份一家民宿，潛入後四處搜刮找吃食，偷走共價值30元的冰棒2支，當時女老闆發現當場喝止，林男不理會仍把竊得的冰棒暗藏逃逸而去。

法官認定，林男受有期徒刑執行完畢後5年內，故意再犯本件有期徒刑以上的罪刑，構成刑法第47條第1項累犯，考量他不思正途獲取財物而偷盜，不知尊重他人財產權，對法律遵循意識及對刑罰的感應力均薄弱，因此加重其刑。

法官日前依侵入現有人居住建築物竊盜罪，判處林男有期徒刑6月，可易科罰金，如以1000元折算1日，本案可上訴。

律師表示，普通竊盜罪刑度5年以下，但有6種情況則屬加重竊盜罪，依刑法第321條有下列情形之一者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金：

一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之；二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之；三、攜帶兇器而犯之；四、結夥三人以上而犯之；五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之；六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機內而犯之。

基隆地院法官認定林男是累犯，依侵入現有人居住建築物竊盜罪，判處林男有期徒刑6月，可易科罰金。本報資料照片
基隆地院法官認定林男是累犯，依侵入現有人居住建築物竊盜罪，判處林男有期徒刑6月，可易科罰金。本報資料照片

九份 冰棒 民宿 竊盜

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