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五億高中生命案 夏男假結婚重判

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

五億賴姓高中生案夏姓男子（右二）涉犯偽造文書罪，台中地院今一審判處1年6月，認定假結婚。圖／聯合報系資料照片
五億賴姓高中生案夏姓男子（右二）涉犯偽造文書罪，台中地院今一審判處1年6月，認定假結婚。圖／聯合報系資料照片

台中五億高中生命案昨天宣判，台中地院認定夏姓地政士助理為謀賴遺產，利用賴男剛滿十八歲涉世未深、對其信任等弱點，以話術帶去登記同性婚，痛批夏男濫用婚姻制度、惡性甚大，依偽造文書罪重判夏男一年六月徒刑，後續民事若同樣認定判兩人婚姻無效，夏男將拿不到遺產。

賴男母親委任律師許哲維說，夏男所犯是法定刑三年以下徒刑，法院判一年六月是重判，他和家屬都認為適當，因夏男犯罪事實明確、犯後態度不佳，一直迴避問題，賴男是異性戀，和夏無交往事實，感謝承審的法官、檢察官明察。

檢方調查，賴男是父親與媳婦亂倫所生，賴男繼承遺產後擔心父親元配爭產，將不動產所有權狀交由夏男擔任地政士的父親保管，賴父過世後，賴男遭父親元配刁難，夏男自此萌生謀取賴遺產之意。去年五月四日，夏男持事先擅打好和賴男同性結婚書約、戶口名簿，藉討論遺產規畫約賴男出門，提議兩人登記結婚，可防止賴父元配爭產。

賴男獨自面對家族爭產糾紛，內心徬徨又極度信任夏男，未深思熟慮就答應一起假結婚，並由夏男臨時在超商、戶政事務所隨機找證人簽字，成功辦理同性登記婚，未料時隔兩小時賴男就墜樓身亡。

台中地院行政庭長李進清指出，依夏男供述、與賴男前對話舉止，均無親密或同性結婚徵狀，賴男導師、同學都說賴男是異性戀，就連登記當天都是在超商、戶政事務所臨時找證人，非正常兩情相悅登記婚，法官綜合所有證據，認定兩人是虛偽結婚。李進清說，法官考量夏男濫用婚姻制度，背後隱藏龐大財產利益，犯後態度不佳，飾詞否認，以話術邀賴男共同犯偽造文書，惡性甚高，從重量刑。

由於賴母另對夏男提民事婚姻無效之訴目前仍在審理，昨刑事一審判決，攸關後續民事認定基礎，未來若判婚姻無效，夏男與賴男就非法定配偶，夏男將拿不到遺產。

律師陳清怡指出，民刑事判決雖不互相拘束，但民事也會參酌刑事認定事實，本案特別之處在於，民刑事調查事實貼近，都在釐清兩人「有無結婚真意」，在刑事證據嚴謹證明下仍判有罪，未來民事有很高機率判婚姻無效。至於賴男墜樓是否凶殺？台中地檢署仍偵查中。

假結婚 婚姻 遺產

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