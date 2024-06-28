峇里島103台人疑涉網路犯罪遭逮 外交部：已安排探視
印尼峇里島移民局日前逮捕逾百名涉網路犯罪外國人，外交部今天指出，經印尼方清查後，103名犯嫌均為台灣籍，駐印尼代表處已派人安排探視；本案疑涉網路犯罪，印尼方調查完成後，外國籍犯嫌將驅逐出境或其他適法處理。
外交部晚間回覆中央社記者詢問指出，印尼移民總局昨天通知駐印尼代表處，至少有14名犯嫌為台灣籍，再經印尼方進一步清查後，103名犯嫌均為台灣籍。
外交部說，印尼移民總局今天上午召開記者會指出，本案疑似涉及網路犯罪，將依違反移民法令及相關事證進行調查，預計在調查完成後，將外國籍犯嫌驅逐出境或其他適法處理。
外交部指出，駐印尼代表處已安排人員前往探視，屆時將進一步向印尼方確認台灣籍犯嫌名單，並請印尼方於調查完成後，儘速將台灣籍犯嫌遣送回台。駐印尼代表處將續與印尼方及內政部警政署等相關機關，保持密切聯繫，掌握最新進展。
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