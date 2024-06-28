快訊

「假菲律賓人」？菲國機關稱華裔市長指紋跟中國大陸公民相符

峇里島103台人疑涉網路犯罪遭逮 外交部：已安排探視

中央社／ 台北28日電

印尼峇里島移民局日前逮捕逾百名涉網路犯罪外國人，外交部今天指出，經印尼方清查後，103名犯嫌均為台灣籍，駐印尼代表處已派人安排探視；本案疑涉網路犯罪，印尼方調查完成後，外國籍犯嫌將驅逐出境或其他適法處理。

外交部晚間回覆中央社記者詢問指出，印尼移民總局昨天通知駐印尼代表處，至少有14名犯嫌為台灣籍，再經印尼方進一步清查後，103名犯嫌均為台灣籍。

外交部說，印尼移民總局今天上午召開記者會指出，本案疑似涉及網路犯罪，將依違反移民法令及相關事證進行調查，預計在調查完成後，將外國籍犯嫌驅逐出境或其他適法處理。

外交部指出，駐印尼代表處已安排人員前往探視，屆時將進一步向印尼方確認台灣籍犯嫌名單，並請印尼方於調查完成後，儘速將台灣籍犯嫌遣送回台。駐印尼代表處將續與印尼方及內政部警政署等相關機關，保持密切聯繫，掌握最新進展。

印尼峇里島移民局日前逮捕逾百名涉網路犯罪外國人，外交部表示經印尼方清查後，103名犯嫌均為台灣籍，圖為中華民國外交部。圖／聯合報資料照片
印尼峇里島移民局日前逮捕逾百名涉網路犯罪外國人，外交部表示經印尼方清查後，103名犯嫌均為台灣籍，圖為中華民國外交部。圖／聯合報資料照片

印尼 外交部 詐騙集團

延伸閱讀

涉網路詐騙！103名台灣人遭印尼逮捕 刑事局：洽取資料及犯罪情資

沈伯洋稱遭冒名入境他國 王鴻薇要外交部速查國安危機

涉網路犯罪！印尼峇里島逮上百名外國人 台灣籍共14人

台女被友邦帛琉海關查私密處？ 外交部說話了

相關新聞

炒作龍邦股價 國寶集團總裁朱國榮潛逃仍判賠7532萬元

國寶集團總裁朱國榮利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票、涉中信金併台壽保內線交易，二審分別判8年、16年徒刑，案件上訴最高法院...

警員涉貪、替越南籍女友查個資洩密遭羈押 北市警火速記兩大過免職

台北市大同分局警備隊李姓警員日前遭控涉嫌貪汙、洩密等罪，台北地院今午裁定羈押，對此警方表示，李員違法情節重大，將記兩大過...

涉網路詐騙！103名台灣人遭印尼逮捕 刑事局：洽取資料及犯罪情資

外媒報導，印尼政府今天宣布，印尼警方在峇里島一間別墅，逮捕103名涉嫌從事網路詐騙的台灣人，這些台灣人分別是12名女性和...

峇里島103台人疑涉網路犯罪遭逮 外交部：已安排探視

印尼峇里島移民局日前逮捕逾百名涉網路犯罪外國人，外交部今天指出，經印尼方清查後，103名犯嫌均為台灣籍，駐印尼代表處已派...

中廣出售占有國有地案 更一審判賠本息逾9000萬

交通部指控中廣占有國有地並出售其中3筆，求償不當得利。部分本息3171萬餘元已判決確定，部分本息經最高法院廢棄發回，更一...

三重警擴大臨檢58處治安要點 查獲6件刑案依法送辦

新北市三重警方昨晚針對轄內58處幫派經常出入、易滋事聚集及營生處所，出動大批警力執行擴大臨檢，共查獲6件各類刑案依法送辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。