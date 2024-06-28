中檢白惠淑獲十大傑出女青年 邢泰釗赴會場祝賀

最高檢察署今天表示，台中地檢署檢察官白惠淑多次破獲重大婦幼兒少案件，為弱勢發聲，榮獲第26屆十大傑出女青年，並獲頒「金鳳獎」，檢察總長邢泰釗赴頒獎會場祝賀。

最高檢察署新聞稿指出，白惠淑以女性同理心與細膩思維多次破獲重大家暴、性侵、兒虐、兒少性剝削案件，成為婦幼等弱勢族群最堅實的後盾，另偵辦多起經濟犯罪、營業秘密法案件，及時守護企業資產、國家經濟命脈。

新聞稿表示，白惠淑去年獲台中市政府頒發防暴新銳獎，今年榮獲第26屆十大傑出女青年，並獲頒「金鳳獎」，今天於台大醫院國際會議中心接受頒獎，邢泰釗、法務部檢察司長郭永發、中檢檢察長張介欽等人也出席祝賀。

新聞稿中，邢泰釗指出，白惠淑發揮公益代表人的精神，關心公共事務，捍衛公共利益與人權，全體檢察官引以為榮，事實上白惠淑的努力，也是全國檢察官的縮影，對全國辛苦的檢察官同仁致以最高敬意。