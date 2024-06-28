中廣出售占有國有地案 更一審判賠本息逾9000萬

交通部指控中廣占有國有地並出售其中3筆，求償不當得利。圖／聯合報系資料照

交通部指控中廣占有國有地並出售其中3筆，求償不當得利。部分本息3171萬餘元已判決確定，部分本息經最高法院廢棄發回，更一審今天判中廣應給付本息9827萬餘元，可上訴。

交通部主張，坐落於新北市板橋區的3筆土地原為中華民國所有，但中廣於民國74年間以作價轉讓為由，不法辦理所有權登記。

交通部提起訴訟，要求中廣塗銷板橋3筆土地不法登記。最高法院於民國103年判決為中華民國所有，全案確定。不過，其中一筆土地於92年間因分割增加地號，中廣賣給第三人，另一筆土地也在91年間被中廣賣給其他人。

另外，八里有16筆土地原為中華民國所有，中廣於60年、64年登記為所有權人，經交通部提起訴訟，最高法院判決這16筆土地為中華民國所有，但中廣於93年間同樣將分割出來的土地移轉所有權給第三人。

交通部主張，中廣將板橋、八里共3筆土地移轉第三人，侵害中華民國土地出售價金利益，依民法不當得利規定，要求中廣應給付新台幣2億2907萬餘元。

一審的台北地方法院審理後，認為相關土地始終為中華民國所有，中廣於91年至93年間陸續出售給第三人而收到利益，屬於不當利益，經重新計算土地價額後，判決中廣應給付交通部9201萬餘元。

計算利息部分，一審判決，至清償日止，按週年利率5%計算，其中9196萬元自105年5月28日起計算利息，其餘5萬多元自105年9月13日起計算利息。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認定原判決判中廣給付交通部9201萬多元無誤，但關於利息部分，其中1000萬元、8196萬元應分別自105年5月28日、107年5月3日起算，其餘5萬多元則一樣自105年9月13日起算。

經上訴，最高法院判決中廣應給付交通部部分本息3171萬9644元確定，其餘本息，由於有計算方式的違誤，因此廢棄發回高院更審。

更一審今天認定，應按各土地申報地價年息5%計算相當於租金的不當得利為適當，其中中廣於99年9月1日起至103年8月31日，出租部分土地所受領的租金，低於按申報地價年息5%計算的租金，此部分應返還的不當得利應以所收取的租金為限。

更一審判決，中廣應給付不當得利合計9827萬3306元，其中6921萬4394元並應加計遲延利息，可上訴。