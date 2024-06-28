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檢審會通過三專生30人推薦名單 北檢襄閱入榜

中央社／ 台北28日電

法務部檢察官人事審議委員會今天通過調派二審檢察官的「三專生」推薦名單，包括台北地檢署襄閱主任檢察官蔡偉逸等30人，將由法務部長鄭銘謙從中圈選19人派任。

此外，檢審會也通過調派二審主任檢察官的推薦名單，包括林琇惠（司法官學院第24期）、李蕙如（29期）、葉麗琦（30期）、陳德芳（32期）、李海龍（33期）、林弘政（33期）、謝名冠（34期）、陳幸敏（34期）、曾文鐘（35期）、章京文（35期）、蘇佩鈺（36期）、吳義聰（36期），鄭銘謙將從中圈選3人派任。

法務部檢察官人事審議委員會由法務部長指派4人、檢察總長及其指派3人，以及9名由全體檢察官票選產生委員組成。

法務部官員指出，一審檢察官、主任檢察官派任二審檢察官途徑包括輪調缺、調辦事；輪調缺即俗稱的「三專生」，職缺在二審，3年後回任一審檢察官；調二審辦事即俗稱的「二專生」，職缺在原地檢署，2年後歸建。

鄭銘謙今天已圈選今年度「二專生」10人名單。檢審會今天也通過「三專生」入圍名單，共計30人，將由鄭銘謙決定19名派任名單。

30人名單包括李蕙如（29期）、李豫雙（34期）、黃惠玲（34期）、周啟勇（35期）、黃士元（36期）、周文祥（36期）、李進榮（37期）、鄧媛（38期）、劉海倫（38期）、高嘉惠（38期）、張書華（39期）、侯靜雯（40期）、王正皓（40期）、曾靖雅（40期）、李廷輝（40期）、蔡偉逸（41期）、黃政揚（41期）。

朱立豪（42期）、陳怡利（42期）、吳宇軒（42期）、蔡佩容（42期）、詹常輝（43期）、吳維仁（43期）、劉俊良（43期）、劉仕國（44期）、陳彥章（44期）、康惠龍（44期）、鄒茂瑜（44期）、宋文宏（44期）、謝肇晶（45期）。

檢察官 法務部 鄭銘謙

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