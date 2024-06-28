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朱國榮涉龍邦炒股案 二審判賠投資人7532萬餘元

中央社／ 台北28日電

國寶集團總裁朱國榮涉龍邦炒股案，投保中心受損害的投資人委託，提告求償7532萬餘元，一審判朱國榮等人全額賠償，二審今天維持一審認定，仍判朱國榮等人應全額賠償，可上訴。

涉及多起炒股及內線交易案的國寶集團總裁朱國榮，因潛逃通緝中。

判決指出，財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心主張朱國榮等人於民國101年11月23日起至102年1月11日連續以高價買入、相對成交等方式，操縱龍邦國際興業股份有限公司股價。

投保中心另指控，朱國榮等人還以大舉收購龍邦公司認購權證方式，間接拉抬龍邦公司股價，導致投資人買進龍邦公司股票，因而受有損害，依證券投資人及期貨交易人保護法規定，揭示投資委託並求償新台幣7532萬4800元。

一審的台北地方法院判決，朱國榮等人應全額賠償投資人。朱國榮等人不服判決，提起上訴，二審由台灣高等法院審理，今天做出二審判決。

二審認為，朱國榮等人利用人頭帳戶以高價買進龍邦公司股票，影響股票成交價格上漲，並有相對成交情形，應連帶賠償投資人所受損害。

二審指出，應以101年11月23日操縱行為開始前10個交易日的平均收盤價，即每股19.585元當時龍邦公司股票的真實價格；依此計算結果，仍判決朱國榮等人應連帶賠償7532萬4800元，可上訴。

朱國榮

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