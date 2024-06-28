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警員涉貪、替越南籍女友查個資洩密遭羈押 北市警火速記兩大過免職
台北市大同分局警備隊李姓警員日前遭控涉嫌貪汙、洩密等罪，台北地院今午裁定羈押，對此警方表示，李員違法情節重大，將記兩大過免職，斷然汰除。
大同分局表示，李員涉嫌貪汙，洩密等罪，檢方認定有煙滅證據、勾串證人之虞，訊後向台北地院聲請羈押，法官今午5時35分裁定羈押禁見。
李員違法情節重大，有確實證據，有一次記兩大過情事，將依警察人員人事條例予以免職，斷然汰除，後續也將追究相關人員考監責任。
全案源於，台北市警方去年接獲舉報，大同分局警備隊年約50歲警員李男，涉嫌替越南籍吳姓女友查找民眾個資，吳女及其餘同夥涉嫌經營博奕網站、放款給在台越人，並暴力討債。
警方獲報後報請台北地檢署指揮偵辦，由警政署督察室、台北市警局督察組、大同分局及北市刑警大隊等單位著手調查，日前同步搜索李男等10餘人帶回調查。
大同分局寧夏路派出所前所長葉育忻去年遭爆與「台版柬埔寨」案犯嫌勾結，涉嫌洩密、貪汙等罪，日前遭判徒刑14月8日，近日再有員警與犯罪集團涉及不法，再次挑動社會各界敏感神經。
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