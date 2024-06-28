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5億高中生案 若民事判婚姻無效夏男恐拿不到遺產

中央社／ 台中28日電

台中地院今依偽造文書罪，重判夏男1年6月。圖／報系資料照
台中地院今依偽造文書罪，重判夏男1年6月。圖／報系資料照

賴姓男高三生案，與賴生同婚的夏男遭控偽造文書，今被判有罪。法界人士認為，賴母提告婚姻無效，雖民事法官可獨立審判，但一般會參考刑事判決，若婚姻無效夏男恐拿不到遺產。

賴姓男高三生案，與賴生同婚的夏男，遭中檢依偽造文書罪起訴，台中地院審理後，法官認定賴生為異性戀，2人有虛偽結婚意圖，且夏男犯後態度不佳，今天判他1年6月徒刑，可上訴。

曾任檢察官的律師陳彥价告訴中央社記者，今天刑事判決指出，夏男與賴生沒有結婚真意與事實，讓戶政機關公務員做不實登記，檢方以這點去起訴，台中地院也做出有罪判決。

針對賴母提起夏男與賴生婚姻無效之訴，陳彥价說，雖然民事庭法官還是可以依照自由心證，獨立審判去認定事實，不受刑事判決的拘束，但本案的民事婚姻無效部分，賴生家屬的律師一定會在民事庭中，請求法官調閱這件刑事偽造文書的相關卷證。

陳彥价提到，因刑事部分已認定雙方沒有結婚真意與事實，同時也是家事庭法官要判婚姻無效很前提的要件，除非在民事庭中，原、被告雙方提出可撼動刑事一審判決事實的重要事證，否則家事庭的法官一般都會參考刑事判決。

若民事判決婚姻無效，陳彥价說，只要家事庭法官認為夏男與賴生的婚姻關係無效並做出判決，夏男自始就喪失賴生配偶的事實，依照身分法的規定，夏男當然就不是賴生的合法繼承人，將喪失繼承資格。

賴姓高三生剛滿18歲，生父死前贈與30筆不動產，市值新台幣5億元，生父去年4月底過世、5月3日告別式；隔天賴男與夏男（承辦贈與事務的夏姓地政士兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴男在夏男住處墜樓亡。

台中地檢署去年6月21日偵結，在同婚部分依偽造文書罪嫌起訴夏男，至於夏男遭控殺人罪部分不起訴，經家屬聲請再議，台灣高等檢察署台中檢察分署去年7月間發回續查，目前中檢仍持續調查中。

另外，賴母也提起民事婚姻無效之訴，今年2月間首度開庭，夏男的律師主張婚姻有效，提出夏男與賴男的親密生活證據，並認為登記結婚的證人簽字屬於有效，8月13日將再開庭審理。

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