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瓦斯詐騙案 男子入府假檢測售千元設備涉詐欺遭起訴
5旬男子蔡利郎去年假冒大台北瓦斯公司員工，藉由入府檢測，推銷民眾千元瓦斯設備，民眾事後查覺有異報警。台北地檢署今偵結，認定蔡利郎涉犯刑法詐欺罪，今依法提起公訴。
據了解，去年間，蔡利郎自稱為大台北瓦斯公司員工，透過發送傳單、登門按鈴向住戶稱可提供檢測服務，有民眾不疑有他，便同意讓蔡利郎入府檢測家中設備，蔡利郎現場再使用不具偵測效果的儀器，佯裝有檢測設備之實，檢測後向住戶謊稱設備需要更新，進而兜售安裝假設備，現場收費2900元。
事後，有民眾與街坊鄰居討論、致電給大台北瓦斯公司後，得知瓦斯公司會寄送帳單收費，不會現場收費，因而查覺有異，報警處理。警方透過監視器等資訊，循線找到蔡利郎。檢察官偵辦，認定蔡利郎所為涉犯刑法詐欺取財罪嫌，今依法提起公訴。
大約10年前，蔡利郎已因相似的詐欺案件，經法院判刑確定在案。蔡利郎曾佯裝為瓦斯維修公司負責人，以相似手法進入民眾家中檢測，推銷瓦斯管路及開關。
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