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涉網路詐騙！103名台灣人遭印尼逮捕 刑事局：洽取資料及犯罪情資

大同分局警員幫越南籍小三查個資、討債 2人全被法院裁定羈押禁見

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北市政府警察局大同分局警備隊員警李權桂被控利用職權查詢賭客個資，再洩漏給經營養生館及網路博奕的越南籍小三女友吳喬莉，警方搜索約談李權桂等人，檢方複訊認定李權桂、吳喬莉有串滅證之虞，昨聲請羈押禁見；台北地方法院今裁定2人均羈押禁見，可抗告。

李權桂長年與吳喬莉不當交往，吳女在萬華經營養生館，同時也經營網路賭博，供海內外越南籍人士下注簽賭，另對越籍人士放高利貸借款，若債務人吐不出錢，李則替吳女查詢債務人個資，再由吳女找同夥暴力討債，李更長期充當該博弈集團「門神」，藉由公權力掩護不法。

調查顯示，該集團在李權桂掩護下規模升級，不過先前因同夥間因利益分配喬不攏，爆發金錢糾紛，去年內部人士向警方舉報，檢警介入共同偵辦。

警方兵分多路前往台北、新北、桃園等處搜索，查扣多張越籍人士證件、本票，約談10餘人釐清案情及金流，昨下午將李權桂及吳喬莉移送台北地檢署複訊，全案朝貪汙罪偵辦；檢方複訊後認為李、吳女有串滅證之虞，聲請羈押禁見。

台北市警大同分局警備隊員警李權桂遭聲押（中）。圖／聯合報系資料照片
台北市警大同分局警備隊員警李權桂遭聲押（中）。圖／聯合報系資料照片

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