國安局上校劉冠軍侵占1.9億元逃亡 別墅將三度拍賣...底價3730萬元！
國安局前出納組組長劉冠軍侵吞國安密帳上億元，劉以妻子孟雯華名義買下台北市木柵的五層樓別墅，被士林地檢署囑託行政執行署台北分署變價拍賣，台北分署已擇定7月2日在「123聯合拍賣會」第三度拍賣，底價降至3730萬元。
劉冠軍1999年涉嫌利用職務之便，陸續侵占國安專案鉅額經費及孳息，並於案發後立即潛逃出境，士林地檢署聲請單獨宣告沒收劉冠軍與配偶孟雯華名下財產。法院裁准沒收孟雯華位於台北市文山區秀明路1段129巷25號房屋，及劉冠軍未扣案犯罪所得1億5404萬5007元。
台北分署表示，孟雯華的房產為5層樓建築，土地持分面積合計153.97平方公尺，建物樓層面積含增建部分約457.39平方公尺，現今無人居住，拍定後點交，此次為第三次拍賣，底價已從5800萬元降至3730萬元。
此外，欠稅大戶、東帝士集團創辦人陳由豪因滯納綜合所得稅及地價稅等逾4億元，且出境至今未歸，台北分署也將第三次拍賣他名下位於新北市石碇區及深坑區的18筆土地，這18筆土地現為雜木林，面積合計約79.1公頃，分2標拍賣，底價合計3億9022萬元。
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