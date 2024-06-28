快訊

下班注意！雨彈升級 10縣市豪大雨特報恐一路下到晚上

新光金董座陳淮舟傳請辭 公司回應了

評罷樑案 侯、盧：人民要安居樂業、不要政治對抗

台南佃西重劃案涉索賄千萬 里長翻供「郭信良從未參與」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市議會前議長郭信良、里長高進見，涉以佃西重劃案廠商提議買賣抵費地為由索賄1300萬元被訴，今傳高進見作證，指二次自廠商廖堅志取款後包了百萬要給郭信良，但郭信良都沒收。然而，高遭羈押且在律師陪同下，曾提及「請郭信良出面協商」，今則改口「郭信良從未參與」。

檢方今提出高進見多次偵訊中筆錄，提及他曾到郭信良服務處尋求法律諮詢，郭事後到高辦公室關心此事，希望能與廠商協商，不要提告等語反詰問，高進見則以「這麼久記不得了」。

郭信良律師團今傳高進見作證，律師團則以高在高雄調查員詢問過程，「你要拚，我們尊重你」、「你的前途、命運，你要想清楚，今天你要不要拚？」，還提到如要全扛，貪汙治罪條例第4、5條就10年了，及有勾串、滅證之虞已構成羈押要件，要不要轉汙點證人。

高進見表示，當時母親跌倒受傷，住家多次遭搜索，住處、車子被扣押，妻子也多次被傳訊，調查員這些話，確實對他造成壓力，最後答應轉汙點證人，坦承自白犯罪。他說，二次取款時，郭信良都不在場；第一次包了100萬給郭，郭沒有收，第二次也一樣包了100萬，郭也一樣沒有收，「郭信良確實沒有拿」。

檢方指當時7月6日經長期問訊，高以精神狀況不佳為由，7月18日已遭羈押，在律師陪同下要求對其筆錄內容予以更正，提及「請郭出面協商」，今改口「郭從未參與」說法，檢方質疑事隔多時，「今天講的才屬實」。他說，「這麼久記不得了」。

檢方質疑廠商口頭保證要賣抵費地312坪、每坪7萬5千元，在沒有契約且無訂金、履約保證等細節，雙方契約就成立了；既然對方失約，不是早該提告？

高進見強調，他不是胡亂做的里長，清清白白、不貪不取，在地方是實在服務的里長。他說，廠商每周幾乎都他那裡，而且有說有笑，他也一直在等對方電話，「我不是那種人」。

郭信良律師團今傳高進見作證，指郭信良從未參與此事外，高強調，他不是胡亂做的里長，清清白白、不貪不取，在地方是實在服務的里長。圖／本報資料照
郭信良律師團今傳高進見作證，指郭信良從未參與此事外，高強調，他不是胡亂做的里長，清清白白、不貪不取，在地方是實在服務的里長。圖／本報資料照

台南 律師 郭信良

延伸閱讀

獨／驚傳又有律師踩紅線涉洩密 偵查能否保密全靠律師操守

00929開盤跌1％趕緊買進一張壓壓驚！ 小師傅：不要空手也別ALL IN

影／陸男快艇直驅淡水遭聲押禁見 上囚車前喊「不後悔來台灣！」

台南前議長郭信良涉索賄千萬 佃西重劃會理事長直說「後悔」

相關新聞

五億高中生案 法院痛批夏男「惡性甚高」 用話術騙婚

台中五億賴姓高中生案，台中地院今認定夏姓地政士助理為謀賴的遺產假結婚，依偽造文書罪重判夏1年6月徒刑；法院指出，夏趁賴剛...

影／五億男案法院認定為龐大財產假結婚 重判理由曝光

台中五億賴姓高中生案，台中地院認定地政士助理夏朝源為了背後龐大遺產利益，而和賴共同犯偽造文書假結婚，且考量夏犯後態度不佳...

五億男案夏姓配偶假結婚遭重判 被害家屬發聲了！

台中五億賴姓高中生案事發1年多，全案因賴繼承5億元遺產後，和夏姓地政士登記同性婚沒多久就墜樓身亡，檢方以夏涉嫌假結婚依偽...

「護國神醫」林聖章詐健保費上訴逆轉勝 無罪理由出爐

高雄幸福診所負責人林聖章因擔任台灣奧、亞運國家隊醫，被喻為「護國神醫」。他被控涉詐領健保費2萬多元，一審依違反醫師法判有...

五億男案夏男被判假結婚！若民事婚姻無效將拿不到遺產

五億賴姓高中生案，台中地院今就夏姓地政士助理假結婚犯偽造文書罪重判1年6月，賴母也對夏提告民事婚姻無效。法界分析，該案特...

眼線擴及金管會...台中銀前董座王貴鋒1.5億交保　檢提抗告

台中商業銀行前董事長王貴鋒涉嫌在擔任台中銀及台中銀保險經紀人公司負責人期間，挪用逾11億元供租購超跑、豪車、招待所及私人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。