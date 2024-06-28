台南佃西重劃案涉索賄千萬 里長翻供「郭信良從未參與」

台南市議會前議長郭信良、里長高進見，涉以佃西重劃案廠商提議買賣抵費地為由索賄1300萬元被訴，今傳高進見作證，指二次自廠商廖堅志取款後包了百萬要給郭信良，但郭信良都沒收。然而，高遭羈押且在律師陪同下，曾提及「請郭信良出面協商」，今則改口「郭信良從未參與」。

檢方今提出高進見多次偵訊中筆錄，提及他曾到郭信良服務處尋求法律諮詢，郭事後到高辦公室關心此事，希望能與廠商協商，不要提告等語反詰問，高進見則以「這麼久記不得了」。

郭信良律師團今傳高進見作證，律師團則以高在高雄調查員詢問過程，「你要拚，我們尊重你」、「你的前途、命運，你要想清楚，今天你要不要拚？」，還提到如要全扛，貪汙治罪條例第4、5條就10年了，及有勾串、滅證之虞已構成羈押要件，要不要轉汙點證人。

高進見表示，當時母親跌倒受傷，住家多次遭搜索，住處、車子被扣押，妻子也多次被傳訊，調查員這些話，確實對他造成壓力，最後答應轉汙點證人，坦承自白犯罪。他說，二次取款時，郭信良都不在場；第一次包了100萬給郭，郭沒有收，第二次也一樣包了100萬，郭也一樣沒有收，「郭信良確實沒有拿」。

檢方指當時7月6日經長期問訊，高以精神狀況不佳為由，7月18日已遭羈押，在律師陪同下要求對其筆錄內容予以更正，提及「請郭出面協商」，今改口「郭從未參與」說法，檢方質疑事隔多時，「今天講的才屬實」。他說，「這麼久記不得了」。

檢方質疑廠商口頭保證要賣抵費地312坪、每坪7萬5千元，在沒有契約且無訂金、履約保證等細節，雙方契約就成立了；既然對方失約，不是早該提告？