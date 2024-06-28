影／法院認定五億高中生案同婚是假 夏男遭判1年6月

五億高中生案今天宣判，夏男涉嫌假結婚依偽造文書罪嫌事實明確，依偽造文書罪判夏男1年6月，等同認定假結婚，可上訴。法官開庭時多次傳喚學校師生，證詞皆導向死者賴姓男同學是異性戀，沒有結婚真意。一審結果可上應，但仍會影響夏男被控謀財害命殺人罪嫌，該部分仍在台中地檢署續行偵查中，另也恐牽涉賴母對夏提告民事婚姻無效，牽連夏能否繼承賴的龐大遺產關鍵。

台中地院行政庭長李進清代表說明判決理由，他指出全案審理1年多，今依共同犯使公務員登載不實公文書罪，判處夏朝源有期徒刑1年6月，判決理由認定，依夏的供述、和賴男生前對話內容，並無相關親密紀錄，另監視器、證人證詞，2人也無特別親密舉止，或是同性結婚徵狀。 台中地院行政庭長李進清（圖）今說明判決理由，他指出全案審理1年多，今依共同犯使公務員登載不實公文書罪，判處夏朝源有期徒刑1年6月，判決理由認定，依夏的供述、和賴男生前對話內容，並無相關親密紀錄，另監視器、證人證詞，2人也無特別親密舉止，或是同性結婚徵狀。記者黃仲裕／攝影 有民眾自組團體前往法院為死者賴姓高中生討公道。記者黃仲裕／攝影