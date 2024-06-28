影／博弈網站利用人頭公司洗錢 警攻堅瓦解據點
刑事局南部打擊犯罪中心追查博弈網站，發現金錢流向一般公司帳戶，但這些公司卻都是「人頭公司」，並未實際從業。警方追出這些人頭公司據點，攻堅查獲陳姓男子在住宅大樓租屋，為博弈網站涉嫌洗錢，逮捕10名男女，依賭博、違反洗錢防制法罪嫌移送法辦。
刑事局南打中心今天表示，陳姓男子（40歲）以名召募客服人員名義，雇用另6男3女，在高雄市鼓山區住宅大樓設據點，當博弈網站洗錢「水房」，大樓住戶也發覺他租的房子出入人員複雜，警方經多月跟監蒐證，才瓦解洗錢集團。
刑事局南打中心與高雄市警鼓山分局1月25日聯手攻堅，在陳的租屋查扣6台電腦主機、86支手機，以及洗錢贓款15萬餘元，逮捕陳等10名男女，還發現1個保險箱，一度懷疑藏放洗錢U盤或「冷錢包」，以切割機切開卻空無一物。
警方表示，警方查緝博弈網站，發覺博弈網站利用多個人頭公司名下帳戶，當洗錢轉帳「水房」，經分析大量金流資料及資金流向，才鎖定陳在高雄市鼓山區租屋當轉帳水房，警詢後依違反洗錢防制法、賭博等罪嫌移送法辦。
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