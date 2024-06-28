快訊

印度機場屋頂坍塌釀1死8傷 「橫梁插車內」驚悚畫面曝

影／八里資源回收車疑煞車失靈自撞電線桿 釀1497戶停電

光電管制加嚴 15公頃山坡地、特定農業區農業用地須環評

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五億高中生案 法院痛批夏男「惡性甚高」 用話術騙婚

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中五億賴姓高中生案，台中地院今認定夏姓地政士助理為謀賴的遺產假結婚，依偽造文書罪重判夏1年6月徒刑；法院指出，夏趁賴剛滿18歲涉世未深、對他信任弱點，以話術帶去同性登記婚，目的卻是謀取對方龐大遺產，痛批夏濫用婚姻登記制度，惡性甚高、毫無悔意，予以重判。

台中地院指出，賴姓高中生自父親繼承不動產，簽不動產贈與契約時由夏男、夏父擔任見證人，當時夏才認識賴；後來賴父病重住院，賴擔心爸爸的元配來爭產，因而將不動產所有權狀交由夏父保管，直到賴父過世，賴遭父親元配刁難，夏自此萌生謀取賴繼承的遺產。

法院查，夏男並無結婚真意，當天攜帶事先擅打好要和賴同性結婚書約、戶口名簿，藉以討論遺產規畫約賴出門，再提議2人形式上登記結婚，可防止賴父元配爭產。

賴因父親過世、獨自面對家族爭產糾紛，內心徬徨又極度信任夏，未深思熟慮就答應一起假結婚，並由夏臨時在超商、戶政事務所隨機找人，在其等同性結婚書約上當證人簽字，成功辦理同性登記婚。

法院根據夏、賴對話紀錄，發現彼此無親密互動，從賴高中導師、同學證詞也知，賴排斥同性接觸是異性戀，無同性或雙性戀傾向，另簽字證人表示，夏、賴登記時未見有何絲毫喜悅或親密舉止，足見2人並無建立親密性、排他性之永久結婚關係，認定2人「顯無結婚真意。」

從夏證詞也可知，賴男因父親過世悲痛至極，談及父親過世後就前往登記婚，顯見夏、賴辦登記婚與賴父過世、處理遺產有關。

法院審酌，夏犯後矢口否認，飾詞狡辯，態度不佳且毫無悔意，斟酌他犯罪動機、為圖個人私利，利用賴年紀輕、涉世未深、極欲解決家族爭產問題，又趁賴極信賴他的人性弱點，以話術邀賴共同犯偽造文書。

法院認為，夏居主導地位，主觀惡性甚高，法治觀念極度偏差，夏辦理假結婚背後牽涉賴名下龐大財產利益，犯罪手段明顯悖離一般人民道德感情，嚴重侵害、濫用民法所建立的婚姻登記制度，犯罪情節重大，損害甚鉅，因此量處1年6月。

台中地院今依偽造文書罪，重判夏男1年6月。圖／報系資料照
台中地院今依偽造文書罪，重判夏男1年6月。圖／報系資料照

假結婚 偽造文書 遺產

延伸閱讀

影／五億男案法院認定為龐大財產假結婚 重判理由曝光

五億男案夏姓配偶假結婚遭重判 被害家屬發聲了！

五億男案夏男被判假結婚！若民事婚姻無效將拿不到遺產

五億男案宣判！夏姓配偶有罪 假結婚偽造文書判1年6月…遺產可能沒了

相關新聞

五億高中生案 法院痛批夏男「惡性甚高」 用話術騙婚

台中五億賴姓高中生案，台中地院今認定夏姓地政士助理為謀賴的遺產假結婚，依偽造文書罪重判夏1年6月徒刑；法院指出，夏趁賴剛...

影／五億男案法院認定為龐大財產假結婚 重判理由曝光

台中五億賴姓高中生案，台中地院認定地政士助理夏朝源為了背後龐大遺產利益，而和賴共同犯偽造文書假結婚，且考量夏犯後態度不佳...

五億男案夏姓配偶假結婚遭重判 被害家屬發聲了！

台中五億賴姓高中生案事發1年多，全案因賴繼承5億元遺產後，和夏姓地政士登記同性婚沒多久就墜樓身亡，檢方以夏涉嫌假結婚依偽...

「護國神醫」林聖章詐健保費上訴逆轉勝 無罪理由出爐

高雄幸福診所負責人林聖章因擔任台灣奧、亞運國家隊醫，被喻為「護國神醫」。他被控涉詐領健保費2萬多元，一審依違反醫師法判有...

五億男案夏男被判假結婚！若民事婚姻無效將拿不到遺產

五億賴姓高中生案，台中地院今就夏姓地政士助理假結婚犯偽造文書罪重判1年6月，賴母也對夏提告民事婚姻無效。法界分析，該案特...

影／博弈網站利用人頭公司洗錢 警攻堅瓦解據點

刑事局南部打擊犯罪中心追查博弈網站，發現金錢流向一般公司帳戶，但這些公司卻都是「人頭公司」，並未實際從業。警方追出這些人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。