網路分享中獎發票遭陌生人兌獎 2男詐欺罪起訴
陳姓男子對獎統一發票發現中了200元，樂得將照片上傳，結果遭不認識卓姓男子拿去超商輸入發票資訊列印，並兌獎跟花姓友人平分。雄檢依詐欺罪起訴卓男、花男。
高雄地檢署偵查期間，卓男跟花男均坦承犯行，檢方偵結後，依詐欺罪起訴2人，並聲請簡易判決處刑。
起訴書指出，陳男民國111年2月對獎統一發票發現中了新台幣200元，隨即樂得將中獎發票照片上傳臉書分享。不料此舉被正在網路搜尋中獎發票的卓男看到後，馬上去超商機台輸入陳男中獎發票資訊，並順利列印取得發票紙本兌獎。
卓男列印出中獎發票紙本後，再以手機兌獎APP掃描QR CODE，將200元獎金匯入花姓友人親屬帳戶內，2人再把錢領出來平分，直到陳男興高采烈地要去兌獎時，才發現獎金早已被兌換，趕緊報警處理。
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