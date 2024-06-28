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北投溫泉大亨收購連署書遭判刑 他還用網友個資騙報酬

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北投溫泉大亨陳仲明等14人，去年總統大選參選連署期間，涉嫌收購連署書，替被連署人郭台銘通過參選門檻，涉嫌違反總統副總統選罷法、個資法、偽造文書等罪，士林地院偵結判刑，其中，陳男遭判刑2年，緩刑5年，併科罰金500萬元，支付公庫200萬元，上法治教育課程10場。

判決指出，去年中選會9月中選會公布被連署人名單，郭台銘10月起發動連署後，陳男等人為助郭台銘通過總統大選連署參選門檻，收集大量空白連署書，以500元為對價向不特定人收取連署書，約購得600餘份連署書。

期間石姓男子還以臉書上不知情民眾身分資料偽造連署書，賺取陳男等人收購連署書所付報酬。

法院認為，被告無視政府大力宣導，從事賄選行為，妨害總統副總統選舉連署的公正、公平與純潔，戕害民主政治健全發展，其中陳男及石男為圖一己之私，侵害他人隱私，也危害國家選舉制度；但被告犯後坦承犯行，除石男外其餘被告皆已繳回賄款、犯罪所得等。

士院審結認定，陳男等13人犯總統副總統選舉罷免法「連署行賄罪」、個資法、偽造文書等罪，各判刑1年1月至2年，皆諭知緩刑，併科罰金100萬至500萬元，支付公庫10萬至100萬元，上法治教育課程2至10場；石男犯個資法、偽造文書等罪，判徒刑5月，併科罰金10萬元。

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

偽造文書 大選 連署書 郭台銘

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