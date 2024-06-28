金門莽男酒後駕車3次衝撞情敵...下車接著打 殺人未遂起訴

發生在上月22日的「舊愛撞新歡」恐怖情殺案件，楊姓男子不滿在酒店上班的徐姓前女友另結新歡，在清晨又接獲徐的現任莊姓男友相約談判，楊男到場後多次開車衝撞莊男。金門地檢署主任檢察官施家榮主任指揮金湖分局偵辦，逮捕楊姓被告到案，並扣得作案用的輪胎鋼框，當晚向法院聲請羈押獲准，經密集蒐證後，近日偵結，認依殺人未遂等罪嫌提起公訴。

檢方表示，經查，楊姓被告與被害人莊男、徐女等人有感情糾紛，被告因而對莊男心生不滿，在上月22日早晨，雙方相約在警察局金湖分局附近談判，被告當時雖有飲酒仍駕車前往現場。楊姓被告駕車至金湖分局附近時，見被害人站在車輛旁，被告竟基於殺人及毀損車輛的犯意，駕車衝撞被害人及其身旁車輛多達4次，其中有3次撞到被害人。

嗣被告的車輛與莊男車輛卡住後，被告已無法繼續駕車衝撞，但被告竟又下車徒手毆打被害人的頭部及身體，而後再持路旁的輪胎鋼框毆打被害人的頭部及身體，致使被害人頭部及身體等多處受傷、骨折，經在場數名民眾制止，殺人部分因而未遂，莊男、徐女共有車輛則因而車尾大面積凹陷、破裂；被告在接受警方調查時，測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.46毫克。

金門地檢署於同日獲報後，認定屬於重大治安犯罪，檢察長指示由施家榮與金門縣警察局金湖分局共組專案小組偵辦，並於一個月左右的偵查期間密集蒐證，迅速偵結，以被告犯刑法第271條第2項、第1項之殺人未遂、第185條之3第1項第1款之公共危險（酒駕）、第354條之毀損等罪嫌，提起公訴，充分彰顯金門地區檢警對於維護治安之決心。