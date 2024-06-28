「護國神醫」林聖章詐健保費上訴逆轉勝 無罪理由出爐

高雄幸福診所負責人林聖章因擔任台灣奧、亞運國家隊醫，被喻為「護國神醫」。他被控涉詐領健保費2萬多元，一審依違反醫師法判有罪，他上訴二審，今天逆轉勝，獲高等法院高雄分院判決無罪。

林聖章因曾為奧、亞運國家隊戴資穎、郭婞淳等體壇名將診療，被封為「護國神醫」。他在高雄設「幸福診所」多年，並開辦自費減重課程，提供減重諮詢、營養衛教，也相當聞名。

一審認為，林聖章和護理師陳賢修在2014年4月至2015年12月間，由陳賢修為病患等問診、開藥，登載不實醫療內容的病歷資料，向健保署申領醫療費用，詐得2萬8409元，橋頭地院依醫師法，分別判林、陳2人10月、7月徒刑。林、陳不服判決上訴二審。