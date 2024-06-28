影／五億男案法院認定為龐大財產假結婚 重判理由曝光

台中五億賴姓高中生案，台中地院認定地政士助理夏朝源為了背後龐大遺產利益，而和賴共同犯偽造文書假結婚，且考量夏犯後態度不佳，飾詞狡飾，依共同犯使公務員登載不實公文書罪重判夏1年6月徒刑，依法不得易科罰金，可上訴；未來若確定，夏男將入獄執行。

台中地院行政庭長李進清今說明判決理由，他指出全案審理1年多，今依共同犯使公務員登載不實公文書罪，判處夏朝源有期徒刑1年6月，判決理由認定，依夏的供述、和賴男生前對話內容，並無相關親密紀錄，另監視器、證人證詞，2人也無特別親密舉止，或是同性結婚徵狀。

李進清說，參考賴的導師、同學證述，都認為賴是異性戀者，並非同性戀，法官綜合所有證據，認定本件是夏男、賴男有虛偽結婚意思。

李表示，法官量刑考量夏男利用婚姻制度，背後隱藏相當龐大財產利益，濫用婚姻制度，犯後態度不佳，飾詞否認，予以從重量刑，所以判1年6月，依規定不得易科罰金，若未來全案確定，夏男要入獄。

李進清解釋，夏男犯的法定刑最高可判3年，一般若犯行輕微，多量處4、5月徒刑，得易科罰金，本案考量一切情狀、綜合判斷，從重量刑。

李也說，夏、賴直到2023年1月才首次見面，當時也是夏的父親受委託去替賴家辦理仲介，才知道有賴姓高中生這個人，期間也無交往、親密對話紀錄，同學也說賴喜歡女生，無跡象顯示賴是同性戀，本案發生當天，還是在超商、戶政事務所臨時找人證人簽字，都非正常兩情相悅登記婚。