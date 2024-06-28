丟裝潢廢棄物在北市陽明山路旁 警逮拆除業者法辦

洪姓拆除業者向醫療診所承包清運裝潢拆除垃圾，卻委託賴姓男子等2人把約3噸裝潢廢棄物隨意丟在台北市陽明山公園的陽金公路邊坡，警方獲報循線逮捕洪姓男子3人移送法辦。

警政署保安警察第七總隊第四大隊今天召開記者會，大隊長廖正成說，2月中旬接獲內政部國家公園署陽明山國家公園管理處保育巡查員通報，陽金公路17公里處旁邊坡遭人任意棄置大量廢棄物。

警方會同陽管處巡查員至現場勘查，發現遭違法棄置多為拆除工程裝潢物品，包含布條、過期面膜、保健食品等，並翻找出寫有北部某醫療診所招牌布條與電話號碼。

警方表示，相關物品都是此家醫療診所搬遷工程廢棄物，經多月追查、循線比對調閱監視器畫面，查出洪姓男子等3人涉重嫌。

警方查出，拆除業者洪姓男子先向醫療診所承包搬遷作業協助拆除及清運垃圾，再違法僱用沒有廢棄物清除處理許可證的賴姓男子，賴男等2人開3噸半貨車在深夜分4次載廢棄物到陽金公路17公里處邊坡丟棄。

警方說，洪姓男子向此家醫療診所收取新台幣40多萬元拆除工程費，事後再付費給賴姓男子等2人協助丟棄大批裝潢廢棄物。警詢後依違反廢棄物清理法罪嫌把洪男等3人函送士林地方檢察署偵辦。

保七總隊第四大隊表示，此案犯嫌在未領有主管機關核可清除處理廢棄物證明，私自載廢棄物任意棄置，涉違反廢棄物清理法，可處1年以上、5年以下有期徒刑及併科新台幣1500萬元罰金，且可要求違法業者限期清除棄置廢棄物。

此外，國家公園範圍內傾倒廢棄物已違反國家公園法規定，最高可裁處3000元罰鍰，保七警隊將持續加強取締。