五億男案夏姓配偶假結婚遭重判 被害家屬發聲了！

台中五億賴姓高中生案事發1年多，全案因賴繼承5億元遺產後，和夏姓地政士登記同性婚沒多久就墜樓身亡，檢方以夏涉嫌假結婚依偽造文書罪嫌；夏全否認，辯稱「若他有罪是迫於輿論的判決」，台中地院今宣判，依共同犯偽造文書罪重判夏男1年6月，等同認定假結婚一事，可上訴。

賴男母親委任律師許哲維表示，夏男犯本刑3年以下徒刑，這次被判1年6月算是重判，但他們認為相當適當，因為夏犯罪事實明確，犯後態度卻不良好，賴男明顯是異性戀、沒有交往事實，這是「全台灣人都可以理解」的。