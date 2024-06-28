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五億男案夏姓配偶假結婚遭重判 被害家屬發聲了！

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中五億賴姓高中生案事發1年多，全案因賴繼承5億元遺產後，和夏姓地政士登記同性婚沒多久就墜樓身亡，檢方以夏涉嫌假結婚偽造文書罪嫌；夏全否認，辯稱「若他有罪是迫於輿論的判決」，台中地院今宣判，依共同犯偽造文書罪重判夏男1年6月，等同認定假結婚一事，可上訴。

賴男母親委任律師許哲維表示，夏男犯本刑3年以下徒刑，這次被判1年6月算是重判，但他們認為相當適當，因為夏犯罪事實明確，犯後態度卻不良好，賴男明顯是異性戀、沒有交往事實，這是「全台灣人都可以理解」的。

許哲維說，夏男犯後卻一直消極迴避問題，這點會被重判的原因，他也說，賴的家屬非常感謝台中地院法官、台中地檢署偵查及公訴檢察官。

賴姓高中生（右）繼承父親5億元遺產，和夏姓配偶登記同性婚後，時隔2小時就墜樓身亡。圖／報系資料照
賴姓高中生（右）繼承父親5億元遺產，和夏姓配偶登記同性婚後，時隔2小時就墜樓身亡。圖／報系資料照

假結婚 偽造文書 遺產

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