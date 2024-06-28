五億男案夏男被判假結婚！若民事婚姻無效將拿不到遺產

五億賴姓高中生案，台中地院今就夏姓地政士助理假結婚犯偽造文書罪重判1年6月，賴母也對夏提告民事婚姻無效。法界分析，該案特別之處在於刑、民事調查事實相當接近，都要釐清2人究竟有無結婚真意，雖刑、民事判決不互相拘束，刑事有罪後，後續民事判婚姻無效機率不低，夏一但經認定非法律上配偶，恐拿不到遺產。

曾任家事庭法官的律師陳清怡指出，刑事、民事判決間不互相拘束，每個法官觀點也不盡相同，但同一案件刑、民事法官就證據、邏輯判斷，較少出現重大歧異，民事判決中也能參酌在刑事審理過程的事實、理由等判斷。

陳清怡分析，五億男案件中，目前刑事庭就被告涉及偽造文書假結婚部分，恰巧好其被控民事婚姻無效的審理事實非常貼近，在刑事就證據嚴格要求下，若判處有罪認定是假結婚，而民事採優勢證據理論判斷下，對證據拿捏相對寬鬆，可預測本件刑事若有罪，有一定機率影響民事判斷。

她也提到，五億男案現階段在刑事偽造文書調查，和民事婚姻無效之訴部分非常相似，都是就死者賴姓高中生和夏姓配偶間「有無結婚真意」、「是否具結婚的意思表示」。

而刑庭歷次也傳喚賴的家屬、學校老師，去判斷賴男是異性戀、同性戀，加上賴已死亡，法官才不得已使用間接證據去堆疊釐清事實、判斷其究竟是異性戀或同性戀的機率。

另外，刑庭也傳當初在2人結婚證書上簽字的證人，對方則說，簽字後向夏說恭喜，夏卻無反應，也沒看到夏和賴有何互動，賴甚至穿短褲短袖、拖鞋，打扮隨便，以上都是刑庭為確認2人有無結婚真意。