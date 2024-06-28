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調二審辦事檢察官出爐！法務部長鄭銘謙圈選10人名單

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

法務部檢察官人事審議委員會今通過法務部長鄭銘謙圈選調二審辦事檢察官名單，一共10人，期別橫跨38期至47期，分別調派台灣高等檢察署、台中高分檢、台南高分檢、高雄高分檢。

法務部一審檢察官調二審辦事、俗稱「二專生」的歷練缺，今年開出12名缺額，包括台高檢7名、台中高分檢2名、台南高分檢1名、高雄高分檢1名、花蓮高分檢1名，而檢審會決定共同推薦18人名單，經鄭銘謙圈選10人。

確定調二審辦事檢察官名單包括，高雄地檢署檢察官詹美鈴（38期）、新北地檢署檢察官張啓聰（39期）、嘉義地檢署檢察官楊麒嘉（39期）、台東地檢署檢察官吳青煦（39期）、台南地檢署檢察官周盟翔（43期）、橋頭地檢署檢察官鍾岳璁（43期）、彰化地檢署檢察官吳宗達（44期）、士林地檢署檢察官黃子宜（45期）、台北地檢署檢察官洪敏超（47期）、士林地檢署檢察官李安蕣（47期）。

法務部長。圖／聯合報系資料照片
法務部長。圖／聯合報系資料照片

台南 檢察官 法務部

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