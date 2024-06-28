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五億男案宣判！夏姓配偶有罪 假結婚偽造文書判1年6月…遺產可能沒了

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中五億賴姓高中生案事發1年多，全案因賴繼承5億元遺產後，和夏姓地政士登記同性婚沒多久就墜樓身亡，檢方以夏涉嫌假結婚偽造文書罪嫌；夏全否認，辯稱「若他有罪是迫於輿論的判決」，台中地院今宣判，依偽造文書罪判夏男1年6月，等同認定假結婚，可上訴。

台中地院承審夏男涉嫌偽造文書案，因院方認定屬於簡易案件，分案由法官林依蓉獨任審理，歷經多次開庭傳喚賴男母親、學校師長，還有當初臨時找來替賴、夏在結婚證書上簽名的證人，種種證詞都指向賴是異性戀。

中院歷經多次開庭後，今天上午宣判，依偽造文書罪嫌判處夏1年6月，認定夏、賴是假結婚，此一審結果雖仍可上訴未確定，但仍將影響後續夏男被控謀財害命殺人罪嫌，該部分仍在台中地檢署續行偵查中，另也恐牽涉賴母對夏提告民事婚姻無效，牽連夏能否繼承賴的龐大遺產關鍵。

中院5月3日辯論終結時，法官詢問夏和賴有何感情基礎？夏說他不想自定義，每個人對婚姻主觀感受不同，他認為賴有意願才提出，自己有理說不清，也不需外人偏見解讀，更質疑2人都是同意下去結婚，到底侵害國家什麼法益？還說「正義不應建立在別人的不正義上。」

夏還說，不能用賴的死亡去推論他無結婚真意，並稱自己和賴男都是偽造文書罪嫌被告，若他有罪，賴男也有罪，當初結婚是他們2人的決定，外人用這種眼光去審視很不厚道，並稱若遭判有罪「這就是迫於輿論的判決。」

公訴檢察官則認為，賴剛喪父哀痛欲絕，依常情不會想立即結婚，是遭夏慫恿才去登記，且賴根本無同性戀傾向，還有心儀的女生顯然是異性戀，認為夏利用賴高中還沒畢業，涉世未深，且家庭複雜又剛受贈龐大遺產，以登記同婚可解除原生家庭壓力騙他。

檢察官說，種種跡象都可證明夏就是假結婚，主張夏男犯後否認態度不佳，飾詞狡辯且毫無悔意，請法院量處適當之刑。

夏男被控假結婚偽造文書部分今天宣判。圖／報系資料照
夏男被控假結婚偽造文書部分今天宣判。圖／報系資料照
賴姓高中生（右）繼承父親5億元遺產，和夏姓配偶登記同性婚後，時隔2小時就墜樓身亡。圖／報系資料照
賴姓高中生（右）繼承父親5億元遺產，和夏姓配偶登記同性婚後，時隔2小時就墜樓身亡。圖／報系資料照

假結婚 偽造文書 遺產

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