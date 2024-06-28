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收萬元賄款助廠商借牌得標 中和積穗國小前總務主任20萬交保
新北市中和區積穗國小前總務主任陳振豪於2019年間，涉收受邱姓廠商萬元賄款，讓邱順利得標該國小學生活動中心的整修工程標案，涉犯貪汙治罪條例及政府採購法等罪嫌。台北地檢署昨指揮調查局高雄市調查處搜索約談陳振豪、邱及廠商共5人，訊後諭知陳振豪20萬元交保、邱10萬元交保。
據了解，陳振豪於2019年間擔任積穗國小總務主任，當時該國小的學生活動中心有整修工程標案，參與投標的邱姓廠商因資格不符，便向其他符合資格的廠商借牌投標。陳振豪明知邱的資格不符、向他廠借牌等情，仍涉嫌收受邱給的數萬元賄款後，讓標案繼續進行。
檢調27日兵分8處搜索，稍晚將約談陳振豪、邱及相關廠商等5人到案，訊後諭知陳振豪20萬交保、邱10萬交保，其餘3名廠商2萬至5萬不等交保。全案朝涉犯貪汙治罪條例之收賄、行賄、以及政府採購法第87條第5項之意圖影響採購結果或獲取不當利益，而借用他人名義或證件投標等罪嫌方向偵辦。
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