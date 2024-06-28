議員控與分局長曖昧拿刀砍老公 鄉代妻發聲明駁斥

花蓮縣無黨籍議員林源富昨在縣議會公開，本月19日晚間遭妻子、新城鄉代會主席陳秀玲持水果刀砍傷，並指控吉安警分局長吳思翰勾引他的妻子，事後還指導妻子做筆錄並聲請保護令。吳思翰駁斥不是事實，決定提告；陳秀玲在臉書發出受傷照片指自己被打10幾年，隨後也發3點聲明，表示與吳只是一般公務互動，毫無男女私情，她是正當防衛，19日到吉安分局作筆錄時，與吳沒有任何互動，都由員警協助，將檢具事證交由司法機關調查。

林源富指控，19日晚間跑完行程返家，向妻子討抱抱，卻被持刀痛下殺手砍斷主動脈，讓他大失血昏迷。並說，他原本家庭美滿，夫妻感情甜蜜和諧，吳思翰介入誘拐人妻，曖昧調情簡訊不絕，簡訊中「在想妳，何時出去走走」等語不斷引誘，還將他的妻子載回其宿舍，已嚴重超越分際，導致美滿家庭瞬間風雲變色，妻離子散。吳還指導他的子做筆錄，將預謀殺人案以家暴案辦理，誘導聲請保護令，知法玩法。

陳秀玲昨晚在臉書發出聲明書，全文如下：

一、有關林源富先生指控本人在113年6月19日晚間砍傷其左手之言論，並非整起事件之原貌，該日林先生所受傷勢乃本人在基於正當防衛下，不得不的防衛行為所致，並非如林先生指控本人之情節般，為維護本人名譽與權益下，在此特以本聲明以正視聽。因基於尊重司法機關之調查權限，本人對於當日發生之事實經過，將於檢具相關事證後，交由司法機關調查，在此不適於此公開，尚祈見諒。 二、另關於林先生指稱吉安警分局長吳思翰協助本人作筆錄及申請保護令云云，此與事實顯有間距。本人於113年6月19日赴吉安分局製作筆錄時，係由該分局之員警同仁依法定程序協助製作筆錄，並由該製作筆錄之員警同仁詢問本人有無聲請保護令之必要，當天吉安分局長吳思翰與本人根本未有任何互動，違論有林先生所指述之各情節。蓋本人與吉安分局長吳思翰僅只於一般公務互動，雙方毫無男女私情，林先生主張之情節，業已嚴重影響本人之名譽，亦抹煞安分局員警同仁之辛努力。 三、本人與林先生間之案件既已進入司法程序，請林先生尊重司法之調查，建請勿再對外公諸與案件或本人有關之資訊第三人，特此嚴正聲明。

被指控的吳思翰，昨天深夜也發聲明，強調為捍衛個人名譽並維護警察尊嚴，對於林源富指控他與陳秀玲交往密切，以致家庭夫妻失和，衍生家庭暴力等情事，決定提出誹謗告訴。

花蓮縣警局已針對林源富提供的相關檢舉內容、line截圖及檢舉內容調閱相關事證、進行風紀案件調查，初步了解雙方有非公務聯繁及交往密切情形，正審慎調查，目前不異動吳的職務。

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