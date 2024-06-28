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台中五億男高中生案今宣判！有無假結婚一審將揭曉

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中五億高中生案件今上午將宣判，全案因賴姓高中生繼承5億元遺產後，和夏姓地政士登記同性婚沒多久就墜樓身亡，檢方就夏涉嫌假結婚偽造文書部分起訴，夏全否認，並稱「若他有罪是迫於輿論的判決」，台中地院今上午11點將宣判。

全案起因於，賴男去年剛滿18歲高中畢業，同年5月4日被發現自北屯1處社區墜樓身亡，賴的母親控訴兒子剛從爸爸那繼承30多筆、價值5億元遺產，卻被夏姓地政士助理（26歲）帶去登記同性結婚，時隔4個小時就墜樓，認為夏姓父子謀財害命，提告刑事殺人罪嫌、民事婚姻無效之訴。

台中地檢窮盡100多項偵查行為，仍查無夏男涉嫌殺人且其也拒測謊，僅認定夏是為謀取財產假結婚，偵結依偽造文書罪嫌起訴他，由台中地院審理，預計今上午11點將宣判。

台中地院刑事就夏男涉犯偽造文書部分，今年5月3日辯論終結時，夏表示不能用賴的死亡去推論他無結婚真意，還說如果他有罪，賴男也有罪，當初結婚是他們2人的決定，外人用這種眼光去審視很不厚道，並稱若自己遭判有罪「這就是迫於輿論的判決。」

公訴檢察官反駁，賴男根本無同性戀傾向，還有心儀的女生顯然是異性戀，認為夏利用賴高中還沒畢業涉世未深，種種跡象都可證明夏就是假結婚，主張夏犯後否認態度不佳，飾詞狡辯且毫無悔意，請法院量處適當之刑。

另檢方就夏男涉嫌殺人部分，認定嫌疑不足不起訴，後再議由台中高分檢撤銷發回，目前仍由中檢接續偵查中。

而賴的母親也對夏男提起民事婚姻無效之訴，經台中地院民事庭多次審理，下次庭期排定8月，將再傳兩造出庭。 

台中地院審理夏姓男子被控假結婚涉及偽造文書部分，今天一審將宣判。圖／報系資料照
台中地院審理夏姓男子被控假結婚涉及偽造文書部分，今天一審將宣判。圖／報系資料照

假結婚 偽造文書 殺人

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