中火大火空汙 台電500萬罰單撤銷

台電台中火力發電廠煤炭輸送帶2021年6月起火，台中市環保局依空氣汙染防制法處台電500萬元罰鍰。台電提行政訴訟，最高行政法院日前認定，原處分未依空汙裁罰基準開罰，沒有具體的說明，也欠缺相關證明，撤銷訴願決定及原處分，由台中市府重為處分。 圖／讀者提供

台電台中火力發電廠煤炭輸送帶二○二一年六月起火，燃燒煤炭產生的異味與明顯粒狀物的黑煙嚴重影響空氣品質，台中市環保局依空汙法，開罰台電五百萬元、電廠廠長參加環境講習八小時。台電提行政訴訟，台中高等行政法院駁回，但最高法院認為台電雖違規，台中市政府卻以錯誤的條款開罰，是裁量怠惰，昨撤銷訴願決定及原處分。

中市環保局長陳宏益表示，將依據判決內容，另為適法之處分，但最近全國各地火災導致空汙事件，行政法院或訴願委員會等機關的決定結果，不一定支持環保行政機關的主張，將建議環境部對火災導致的空汙事件，能依造成的汙染規模依比例原則訂定處分的裁罰基準；另希望對導致火災的原因，能根據火場鑑定報告，做為空汙法處分依據。

中市環保局二○二一年查獲台電中火麗水廠區的煤炭輸送帶因運輸過程起火燃燒，產生大量黑煙明顯粒狀物、異味，嚴重影響附近空氣品質，依空汙法開罰台電五百萬元。台電不服處分，認為未違反空汙法規，且裁罰金額有違比例原則，提訴願遭駁回，提行政訴訟。

最高行政法院審理認定，中市環保局以中火違反空污法第卅二條第一項第一款規定開罰，然而卻未採空汙裁罰準則所定公式計算裁罰額度，也沒有具體說明，欠缺相關證明，裁量怠惰，因此撤銷訴願決定及原處分。