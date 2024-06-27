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國小前總務主任涉「收萬元賄款」 助廠商得標整修學生活動中心

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

新北市中和區積穗國小陳姓前總務主任於2019年間，涉收受不符合資格的邱姓廠商萬元賄款，讓邱順利得標該國小學生活動中心的整修工程標案，涉犯貪污治罪條例及政府採購法等罪嫌。台北地檢署今指揮調查局高雄市調查處搜索8處，稍晚將訊問陳、邱及廠商共5人。

據了解，陳於2019年間擔任積穗國小總務主任，當時該國小的學生活動中心有整修工程標案，參與投標的邱姓廠商因資格不符，便向其他符合資格的廠商借牌投標。陳明知邱的資格不符、向他廠借牌等情，仍涉嫌收受邱給的數萬元賄款後，讓標案繼續進行。

檢調今兵分8處搜索，稍晚將約談陳、邱及相關廠商等5人到案。全案朝涉犯貪污治罪條例之收賄、行賄、以及政府採購法第87條第5項之意圖影響採購結果或獲取不當利益，而借用他人名義或證件投標等罪嫌方向偵辦。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

中和 主任 收賄 貪污 賄款

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