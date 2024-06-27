國小前總務主任涉「收萬元賄款」 助廠商得標整修學生活動中心

新北市中和區積穗國小陳姓前總務主任於2019年間，涉收受不符合資格的邱姓廠商萬元賄款，讓邱順利得標該國小學生活動中心的整修工程標案，涉犯貪污治罪條例及政府採購法等罪嫌。台北地檢署今指揮調查局高雄市調查處搜索8處，稍晚將訊問陳、邱及廠商共5人。

據了解，陳於2019年間擔任積穗國小總務主任，當時該國小的學生活動中心有整修工程標案，參與投標的邱姓廠商因資格不符，便向其他符合資格的廠商借牌投標。陳明知邱的資格不符、向他廠借牌等情，仍涉嫌收受邱給的數萬元賄款後，讓標案繼續進行。