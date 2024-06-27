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偵辦竹市官警收賄弊案...電子遊藝業避風頭？ 一個月內6家申請停、歇業

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹地檢署偵辦新竹市警局兩線三星官警收賄弊案，前天指揮調查局台北市調查處發動第3波搜索。據了解，有電子遊藝業者擔心被搜索，近來陸續向市府產發處提出歇業及停業申請。新竹市產發處也證實，近1個月來已有6家業者依法申請停業或歇業。

新竹市前市長林智堅上任宣佈任內相關八大及十大行業不會再發新執照，市長高虹安也延續前朝政策，上任1年半至今也未再發照。但近期因爆出兩線三星警官疑向電子遊藝業者收賄遭收押，甚至退休警官及市議會人員都涉案，地方上也有傳言，有電子遊藝業者為了避免被調查，陸續向市府提出停業或歇業申請。

新竹市產發處證實，6月1日起至今已有6家業者依法申請停業或歇業，經查新竹市目前電子遊戲場業者有64家（前有15家已停業），現行列管行業計有舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、三溫暖業、夜店業、資訊休閒業及電子遊戲場業等十種行業。

新竹市產發處指出，另有關電子遊戲場業者申請停業或歇業相關程序，依據電子遊戲場業管理條例第18條，電子遊戲場業或其營業場所自行停止營業達1個月以上者，應於停業前向直轄市、縣（市）主管機關申報，及第19條相關規定辦理申報。

據了解，有電子遊藝業者擔心被搜索，近來內陸續向市府產發處提出歇業及停業申請。新竹市產發處也證實，近1個月來已有6家業者依法申請停業或歇業。（圖僅示意，與新聞無關）。圖／新竹市政府提供
據了解，有電子遊藝業者擔心被搜索，近來內陸續向市府產發處提出歇業及停業申請。新竹市產發處也證實，近1個月來已有6家業者依法申請停業或歇業。（圖僅示意，與新聞無關）。圖／新竹市政府提供

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