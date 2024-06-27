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內湖寵物店老闆之死！2樓住戶拒簽遲未開業 北市都發局回應了

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

北市內湖一間寵物老闆斥資數百萬元裝潢，傳出因2樓住戶失聯，他遲遲未獲同意而無法提供寵物美容、寵物旅館等服務。台北市都發局表示，該店位在住3，若欲經營寵物美容、寵物旅館等業務，依規定須符合4項條件，包含須取得左右2戶、2樓1戶共3戶同意。

該寵物店位在第3種住宅區（住3），根據「台北市土地使用分區管制自治條例」寵物相關行業分區管制歸組與相關放寬規定，若要從事「寵物美容服務業」、「特定寵物服務業（寄養、安親）」，均須符合4條件。

一是前者寬度8公尺以上道路、後者則是12公尺以上；二為營業樓地板面積500平方公尺以下；三是限建築物第1層，或採連續層方式併同地下第1層使用；四為應經毗鄰兩側及垂直第2層住戶的同意或為非住宅，但公寓大廈公約另有規定者，從其規定。

至於「寵物食品與用品」服務，該寵物店符合3條件，包含寬度8公尺以上道路、營業樓地板面積500平方公尺以下、限建築物第1層及地下1層，無須周邊住戶同意即可營業。

都發局指出，北市住3原先無法設置寵物美容或寄養，經與動保處、寵物公會、動保協會、環境品質文教基金會等，就產業需求及對於住宅區影響性討論。

都發局表示，考量對環境的噪音、衛生、氣味等外部影響，可透過相關防治措施隔絕，且2015年台北市寵物商業同業公會提出相關自律公約，因此研議修法，2019年放寬住三1樓、地下1樓可附條件允許寵物美容或寄養使用。

都發局說，至於其所附條件，修法當時考量寵物美容或寄養營業地點有動物活體，其引發的外部性與獸醫診療機構相似，所以參考住三做獸醫診療機構的標準，而有毗鄰兩側及直上樓層區分所有建物為住宅使用者，應取得該等建物所有權人書面同意的規定。

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台北市內湖警分局6月26日上午7時許獲報，47歲黨男同居人指稱，一早聽聞狗叫聲下樓查看，發現黨男在店內1樓輕生。記者李隆揆／翻攝
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內湖 北市 寄養 寵物 老闆

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