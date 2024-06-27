北市警洩密案...涉替網路博弈女友查賭客個資 移送北檢偵辦
台北市大同分局警備隊李姓警員涉嫌將賭客個資，洩漏給經營養生館及非法網路博奕的越南籍吳姓女友，涉嫌洩密、賭博、個資法等罪嫌，警方昨早搜索約談李男等10餘人，李男初步否認涉案，今天下午將李男及吳女移送台北地檢署偵辦。
台北市警局去年接獲舉報，大同分局警備隊年約50歲的李姓警員，涉與吳姓不法業者不正常交往，主動報請北檢指揮偵辦，警政署督察室、北市警督察室、北市刑大及大同分局著手偵辦，昨早9時許同步搜索，包含李男等人辦公處及住處，約談至少10餘人。
據悉，李男初步否認涉案，但情資指出，李男長年與吳女交往，吳女在萬華經營養生館，同時也經營網路賭博，供海內外越南籍人士下注簽賭，另對越人放款，若債務人吐不出錢，李男則替吳女查找債務人個資，供同夥循線暴力討債，李男也長期充當該集團「門神」，掩護不法。
該集團加害越籍人士，在李男掩護下規模升級，不過先前因同夥之間利益分配喬不攏，爆發糾紛，去年內部人士才向警方舉辦，檢警隨即介入偵辦。
不法金流層層流轉，警方昨早兵分多路前往台北、新北、桃園等處搜索，查扣多張越籍人士證件、本票等，約談10餘人釐清案情及金流，昨依賭博、重利、洩密、違反個資法等罪嫌送辦，警方強調，全案自清自檢，今天下午將李男及吳女移送北檢偵辦，不排除朝貪污治罪條例方向偵辦。
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